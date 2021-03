Vellykket test av mars-romskip

Elon Musk og romfartsselskapet SpaceX skal bruke romskipet på turer til planeten Mars og til månen. «Starship» skal også være arbeidshesten til SpaceX. Romfartøyet skal utplassere tusener av kommunikasjonssatellitter, og kanskje sende like mange turister ut i rommet.

Det er gjenbrukbart, så det må være i stand til å lande trygt på jorden etter endt oppdrag. Det beviste «Starship» i dag at den kunne gjøre.

To ganger tidligere har SpaceX forsøkt akkurat samme testturen. Da endte det med store eksplosjoner etter at fartøyene traff bakken i for høy hastighet. Forskjellige motorproblemer var grunnen.

ILD OG BRÅK: Slik så det ut da romfartøyet startet på den omtrent fire minutter lange testturen. SpaceX har ikke godkjent for publisering bilder av eksplosjonen som inntraff fjorten minutter senere. Foto: JOSE ROMERO / AFP / NTB

Denne gangen eksploderte også Starship, men det var ti minutter etter at den hadde gjennomført den vanskelige landingen. Grunnen til eksplosjonen er ennå ikke klar.

Alle tre motorer fungerte

Romfartøyene bruker tre rakettmotorer under testferdene. Alle tre må fungere under landingen, det var ikke tilfellet i de to første forsøkene.

Oppskytningen skjedde ved SpaceX-basen i Texas som Elon Musk nå har døpt om til Starbase City.

STORT VOLUM: SpaceX har et aggressivt utviklingstempo. Her står prototypene SN9 og SN10 sammen ved basen i Texas. De bygges her, og de skytes opp her. SN9 styrtet i februar, og SN10 var fartøyet som ble brukt i dag. Foto: SpaceX

«Starship» nådde en høyde av omtrent tolv kilometer, før den gjennomførte et fall ned mot oppskytningsstedet. Under dette fallet lå romfartøyet sidelengs mens det kontrollerte ferden med fire små vinger. Rett over bakken rettet «Starship» seg opp og rakettmotorene igjen.

UNIKT: Her faller prototypen SN9 ned mot bakken i Texas. Rett før landing retter det seg opp og bruker tre motorer for å bremse fallet. Det var planen. Bare én motor tente skikkelig, og det endte med styrt. Foto: SpaceX

Først til månen

Det neste for romfartøyet er nå flere testturer, før det skal prøve å komme helt ut i rommet. Etter det er planen å sende det rundt månen og tilbake til jorden. En mulig landing på månen kan komme innen få år.

Selve hovedmålet for SpaceX og Elon Musk, er at store flåter av slike romfartøy skal sparke i gang koloniseringen av planeten Mars.

Før det kan skje, må SpaceX få tak i mer penger. Planen er å bruke en håndfull av disse romfartøyene til å få på plass det som heter «Starlink».

MOT MÅNEN: USA har planer om å opprette en base på månen. SpaceX har planer om å tjene penger på å bruke Starship til å forsyne basen og sende mennesker dit. Foto: SpaceX

Starlink

Pengekua til SpaceX skal etter planen være et globalt kommunikasjonssystem basert på opp til 42.000 satellitter i forskjellige baner rundt jorden. Systemet er allerede operativt i en veldig begrenset form. Målet er å tilby høyhastighets bredbånd til alle som ønsker. Å bruke en sverm av satellitter fjerner behovet for utbyggingen av dyr infrastruktur på bakken.

SpaceX bruker sin nåværende romrakett Falcon 9 til å skyte opp seksti satellitter av gangen. For å få til skikkelig volum, må Starship med sin enorme lastekapasitet trå til. Den kan ta med seg 400 satellitter på hver tur, hevdet SpaceX i 2019.

Markedet tror tydeligvis på planene til SpaceX, og verdsatte i februar selskapet til 74 milliarder dollar.

EKTE VARE: Seksti Starlinksatellitter er i ferd med å bli sluppet løs fra det andre trinnet i en Falcon 9 rakett. Over ti tusen mennesker får internett gjennom dette systemet nå. Målet til SpaceX er å ta en betydelig andel av det globale kommunikasjonsmarkedet. Foto: SpaceX

Lang vei fram mot målet

Fartøyet er ennå ikke godkjent for bruk av mennesker, og SpaceX må gjennom en tung prosess for å vise at det er relativt trygt å ta en tur.

Det er spesielt til landingen det knytter seg mange sikkerhetsspørsmål. Fartøyet har ikke fallskjermer og er helt avhengig av rakettmotorene. Starship er også unikt blant romfartøyene til nå fordi det ikke bruker et varmeskjold.

Varmeskjold er en plate som tar imot julingen atmosfæren deler ut når et romfartøy skal tilbake til jorden. Hastigheten er så stor at fartøyet ville ha brent opp uten et slikt skjold.

Starship bremser ned med motorene under tilbaketuren og reduserer hastigheten nok til at et relativt tynt skrog av stål kommer til å takle temperaturen. Det mener i hvert fall Elon Musk og hans ingeniører.