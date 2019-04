Vellykket Falcon Heavy-oppskyting

Verdens kraftigste romrakett i drift, Falcon Heavy, ble skutt opp i rommet for andre gang like etter klokken 00.30 natt til fredag, melder nyhetsbyrået AFP.

Oppskytingen var suksessfull. Kort tid etter utskytingen returnerte alle tre rakettene som planlagt til jorda, og jubelen ble sluppet løs på NASAs Kennedy Space Center i Florida.

Like etterpå tvitret SpaceX- og Tesla-gründer Elon Musk at Falcon Heavy-rakettene har landet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sendt opp med satellitt

Romraketten ble sendt opp med en stor satellitt om bord. Denne satellitten skal sørge for å levere TV, internett og mobilnett til Midtøsten, Afrika og Europa.

Rundt åtte minutter etter utskytingen landet Falcon Heavys to sideraketter som planlagt på Cape Canaveral-basen. Noen få minutter etterpå landet den større senterraketten på droneskipet «Of Course I Still Love You» i Atlanterhavet.

Raketten skulle etter planen skytes opp torsdag, men dette ble utsatt på grunn av dårlige værforhold.

JUBEL: Kort tid etter utskytingen returnerte alle tre rakettene til jorda, og jubelen ble sluppet løs på NASAs Kennedy Space Center i Florida. Foto: John Raoux / AP

Verdens største rakett med Tesla

Falcon Heavy er vår tids kraftigste romrakett, og ble for første skutt opp i verdensrommet 6. februar i fjor.

I lasterommet på raketten sto en Tesla Roadster fra 2008, en av Elon Musks private biler. I førersetet satt en dukke ved navn Starman, iført hvit romdrakt, mens David Bowies «Space Oddity» var en av låtene på bilens spilleliste.

Raketten er 70 meter lang og utviklet for å frakte mennesker til månen og Mars. Da Falcon Heavy ble skutt opp for første gang, klarte ikke senterraketten å nå sitt mål. Det klarte den denne gangen.

Les også: Her går det galt med raketten til Elon Musk