Varsler storaksjon mot ulovlige innvandrere

«En nasjonal storaksjon med mål om å deportere minst 2000 familier som oppholder seg ulovlige i landet skal starte på søndag og vare i flere dager», ifølge tjenestemenn i Sikkerhetsdepartementet (Homeland Security) som New York Times har snakket med.

Påtrykk fra Trump

Aksjonen har blitt utsatt flere ganger på grunn av motstand internt hos immigrasjonsmyndighetene, som skal gjennomføre aksjonen. Etter påtrykk fra president Donald Trump vil aksjonen nå bli gjennomført. Han har flere ganger ønsket tøffere tiltak mot de ulovlige innvandrerne som befinner seg i landet.

For to uker siden varslet Trump at «flere millioner» immigranter som oppholder seg i USA bli kastet ut. En talsmann for Trump-administrasjonen opplyste da at innsatsen ville være rettet mot de over én million menneskene som har fått utstedt en siste utsendelsesordre, men fremdeles oppholder seg i landet.

Skeptiske

Aksjonen som nå blir satt i gang skal også inneholde såkalte «indirekteutsendelser». Som betyr at innvandrere som ikke er blant dem som er på listen, men som befinner seg sammen med dem og som ikke kan vise gyldig oppholdstillatelse også vil bli arrestert.

De som befinner seg ulovlig i USA har lenge forholdt seg til trusler om utsendelse, men det har vært ulik håndtering av lovverket i de forskjellige delstatene og lokalsamfunnene. Det har også vært misnøye internt i Sikkerhetsdepartementet om å arrestere babyer og småbarn.

Flere tjenestemenn som skal gjennomføre aksjonen er også bekymret for effekten av denne aksjon. Både siden den blir annonsert på forhånd og fordi de ikke har myndighet til å ta seg inn i boliger med makt.

En tilsvarende aksjon ble også stoppet av lederen for Sikkerhetsdepartementet fordi han fryktet at foreldre kunne bli skilt fra sine barn som er amerikanske statsborgere. Nå skal dette punktet ha blitt forandret til at tjenestemenn må oppholde seg sammen med barna til slektninger som også er amerikanske statsborgere kan ta seg av dem. Hva som skjer hvis de ikke har slike slektninger er ikke offentlig kjent.

Tallet på mennesker som tar seg ulovlig inn i USA har økt kraftig i løpet av Trump sin presidentperiode. De aller fleste kommer fra Latin-Amerika og tar seg over grensen som her ved Tijuana ved San Diego. Foto: Guillermo Arias / AFP

Valgkampsak

Demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, har kalt denne aksjonen for «hjerteløs», og Trump-administrasjonen har fått mye kritikk for måten de tidligere har håndtert innvandrere som tar seg ulovlig over grensen. Blant annet da de skilte foreldre og barn, og sendte småbarn alene til store interneringsleirer.

Trump på sin side har i nesten hele sin presidentperiode truet med stadig mer drastiske handlinger for å stanse strømmen av innvandrere fra mellomamerikanske land.

Innvandring var også en viktig valgkampsak for Trump-kampanjen i 2016, og han er ventet å bruke saken på nytt mens han sparker i gang valgkampen foran valget i 2020.