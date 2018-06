Michael Avenatti til NRK: Fengsling av barn er motbydelig og sjokkerende

Slik svarer den berømte amerikanske advokaten Michael Avenatti på NRKs spørsmål om hvordan president Donald Trump kan gripe inn for å hindre at barn blir skilt fra foreldre som tar dem med seg ulovlig inn i USA.

Barn i interneringsleirer

Vi er i grensebyen McAllen vest i Texas, like ved Rio Grande. Her finnes et interneringssenter for barn som har blitt revet vekk fra foreldrene sine av grensepatruljer. Foreldrene blir fengslet, siden det er en kriminell handling å ta seg ulovlig inn over grensen til USA.

Fordi barn ikke kan fengsles, blir de tatt fra foreldrene og ført til spesielle sentre – som også kan likne fengsler. Bilder fra senteret i McAllen har vakt forferdelse og vrede. De viser hvordan barna tilbringer dagene i inngjerdete bur hvor de sover på madrasser rett på betongen – med tynne sølvpapir-pledd over seg.

Stort engasjement mot internering av barn Du trenger javascript for å se video.

Ivanka reagerer

Både demokrater og republikanere i Kongressen har tatt avstand fra denne praksisen, som også kirkeledere og menneskerettighetsforkjempere her i USA har fordømt. Men også president Trumps nærmeste familie er sterkt berørt. Ifølge avisen The Washington Post fortalte Trump til republikanske politikere han møtte i går at datteren Ivanka Trump hadde reagert kraftig på bildene fra barnesentrene. Hun sa at det var fryktelig å skille ungene fra foreldrene på denne måten – og spurte hva som kan gjøres for å få en slutt på det.

«Ond og umoralsk»

Tidligere har også kona Melania – og en rekke tidligere førstedamer i Det hvite hus – sagt klart fra om at de tar sterkt avstand fra atskillelsen av barn og voksne. Laura Bush, som er gift med den tidligere republikanske presidenten George W. Bush, kalte praksisen «ond og umoralsk» i en artikkel hun skrev for The Washington Post.

Hittil har Trump forsøkt å legge skylden på demokratene og på lovverket. Men hans forgjengere George W. Bush og Barack Obama atskilte ikke barn fra foreldre som ble tatt i ulovlig grensepassering. Det gjorde heller ikke Trump-regjeringen fram til i mai i år. Først etter at Trump og justisminister Jeff Sessions i april annonserte en ny og strengere praksis begynte grensepatruljene å skille barna fra foreldrene. En politikk både demokratene og også mange av republikanerne mener at Trump selv kan endre – siden det var han som innførte den.

– Jeg representerer 50 mødre og barna deres som er i varetekt

NRK møter Avenatti sammen med en liten gruppe andre journalister på et gatehjørne i den vesle byen McAllens nattklubb-kvarter. Rammen passer i grunnen bra, siden advokaten er mest kjent for å representere den tidligere pornoskuespilleren Stormy Daniels i hennes søksmål mot president Trump.

– Men akkurat her og nå representerer jeg over 50 mødre og barna deres som er i varetekt. fordi mødrene deres er fengslet for å ha tatt seg ulovlig inn i USA. Jobben gjør jeg pro bono, sier han. (Det betyr gratis for klienten, red anm.).

FENGSLET OG SLUPPET FRI: Mødre venter på bussen til et katolsk hjelpesenter etter at de er sluppet fri fra interneringssenteret i McAllen. Foto: LOREN ELLIOTT / AFP

NRK ber Avenatti fortelle historien til moren han nettopp har skrevet om på Twitter:

– En kvinne og hennes vesle sønn flyktet fra en svært farlig situasjon i Honduras. De gjennomførte en lang og farefull reise hit til USAs sørlige grense og krysset elven (Rio Grande, red anm.). Da ble de arrestert og brakt til et sted som kalles "Is-boksen". Moren fortalte at hennes 6 år gamle sønn var svært knyttet til henne og veldig engstelig på grunn av volden de hadde opplevd i Honduras. Han var selvsagt redd for å bli skilt fra henne.

Myndighetene i ankomstsenteret sa at de skulle ta med seg gutten for å bade ham. Han sprellet og gråt, men de tok ham med seg. Moren forsikret ham om at han snart ville være tilbake hos henne, at de bare skulle ta ham med for et bad. Men det var siste gang hun så ham. Nå har de vært borte fra hverandre i to uker, forteller Avenatti.

Advokaten er sterk i sin fordømmelse av det som skjer på grensen nå:

– Å skille barna fra foreldrene på denne måten er fryktelig. Og at det skjer her på amerikansk jord er sjokkerende. Jeg hadde aldri trodd at jeg i mitt liv skulle bevitne alle disse historiene fra mødre som har blitt fratatt barna sine. At de skulle oppleve smerten og usikkerheten ved ikke å vite om de noen gang skal få se barna sine igjen – og om barna deres er trygge.

ARRESTERT: En kvinne fra Honduras blir kroppsvisitert på grensen mens datteren gråter. Foto: JOHN MOORE / AFP

Nonne: – Det er en umenneskelig politikk

Å møte mødrene som er fratatt barna har gjort et dypt inntrykk:

– Uten tvil har dette vært den vanskeligste dagen i mitt yrkesliv som advokat, sier Michael Avenatti.

Midt mellom nattklubbene ligger også den katolske kirkens hjelpesenter. For øyeblikket er det fylt med immigranter – lovlige og ulovlige. Søster Norma er en av nonnene som jobber her:

– Dette er en umenneskelig og ond politikk og praksis, sier hun til NRK.

– Barna er helt alene, uten foreldrene sine. Det må være svært vanskelig for dem å bli skilt fra mødrene og fedrene sine på denne måten.

– Kan dere gjøre noe som helst for disse barna?

– Jeg håper vi kan. Ved å snakke på deres vegne og si at det som skjer nå er galt. Snakke med pressen – slike som deg. Og fortelle at denne politikken er ikke slik vi ønsker å være her i USA.

– Send barna tilbake til foreldrene

Etter oppholdet i hjelpesenteret til nonnene drar jeg videre til et annet senter – interneringssenteret for barn. Det ligger litt utenfor byen, langs industritomtene. Et lavt bygg omgitt av høye gjerder. Her får ingen slippe inn, verken advokater eller pressefolk. Noen av mine kolleger har stilt seg opp utenfor med kameraer for å rapportere direkte fra dette dramaet som ryster store deler av USA.

Men også et knippe med protestanter har funnet veien hit. De holder opp plakater rettet mot interneringssenteret: «Dette er GALT» står det på en av dem.

KREVER HANDLING: Flere som har tatt avstand fra praksisen med å internere barn, demonstrerer i McAllen. Foto: Anders magnus / NRK

Sarah Foster kommer fra Orlando i Florida. Men siden hun er på besøk i McAllen, syntes hun at hun måtte bidra med sin stemme mot det som hun og ektemannen mener er en hjerteløs praksis:

– Send disse barna tilbake til foreldrene. Dette er små barn, de trenger kjærlighet, de trenger mammaene og pappaene sine, sier hun til NRK.

Mens folk protesterer, fortsetter den politiske debatten i Kongressen. Seinere i uken skal to forskjellige forslag opp til votering – begge lansert av Republikanerne. Men ingen av dem vil uansett få støtte av Demokratene:

– Det er Trump som har skapt denne politikken, og han kan avslutte den når som helst, sier Demokratenes minoritetsleder Chuck Shumer.