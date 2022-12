Resultatet av eksperimentet kan vera eit stort steg mot rein energi, som kan bidra til å stoppa avhengnaden av fossilt brensel, skriv CNN.

– Dersom dette blir bekrefta, så vil vi vera vitne til ein historisk augneblink.

Det seier Dr. Arthur Turrell til Financial Times, som skriv at amerikanske forskarar ved Lawrence Livermore National Laboratory for første gong skal ha lukkast med å produsera eit overskot av såkalla fusjonsenergi.

Odd Erik Garcia ved UiT. Foto: Petter Strøm / NRK

Ved hjelp av ei maskin, som inkluderer ein av verdas største laserar, har dei klart å få ut meir energi enn det ein har putta inn. Fusjonsenergien er «grøn». Den dannar ikkje farleg radioaktivt avfall, og slepp ikkje ut CO 2 .

– Fusjonsenergi byggjer på dei same prosessane som vi finn i sola og alle andre stjerner i universet. Det er naturens eiga energikilde og grunnlaget for alt liv på jorda. Det vil vera den ultimate energikilde, om vi får det til å funka, sa professor Odd Erik Garcia, leiar for DYNAMO-senter ved UiT Noregs arktiske universitet til NRK tidlegare.

Vil kunngjera gjennombrot

Fusjonsenergi er ei form for atomenergi, men det er ikkje den same energien som dei produserer på dei eksisterande atomkraftverka.

Den type atomenergi heiter fisjonsenergi. Den går ut på å spalta ut atomkjernar, som uran. Under denne prosessen blir det altså danna mykje radioaktivt avfall.

Fusjonsenergi baserer seg på at ein smelta saman lettare partiklar, såkalla hydrogenisotopar. Denne prosessen skapar helium, eit ufarleg stoff. Råstoffa ein brukar til fusjonsenergi, dinn ein rikeleg og overalt i naturen, fortalte Odd Erik Garcia.

Forskarar ved Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) i California skal no ha fått dette til å fungera, ifølgje tre kjelder Financial Times har snakka med.

Forskarar har verken stadfesta eller avkrefta gjennombrotet, men vist til at USAs energiminister Jennifer Granholm vil kunngjera «eit stort vitskapleg gjennombrot» tysdag, skriv NTB.

– Det er ein milepæl, som bevis at forskinga er på rett veg, men det endrar ingenting for oss vanlege menneske seier professor ved Kungliga Tekniska högskolan i Sverige, skriv Aftonbladet.