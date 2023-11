Våpenhvilen mellom Israel og Hamas forlenges

Torsdag morgen melder det israelske forsvaret (IDF) at våpenhvilen vil forlenges:

– Den operasjonelle pausen vil fortsette i lys av meklernes innsats for å fortsette prosessen med å løslate gislene og underlagt vilkårene i rammeverket, skriver IDF på X/Twitter.

Hamas har levert en liste til Israel med gisler som de vil frigi torsdag. Men listen oppfyller ikke israelske krav, meldte den israelske kringkasteren KAN.

En israelsk kilde sier til kanalen at hvis Hamas ikke endrer på listen innen klokken 7 torsdag morgen, så kommer Israel til å starte opp igjen kampene.

Mekling pågår

Onsdag kveld uttalte en talsmann for Hamas at gruppen ikke er fornøyd med Israels siste forslag for å få til en ny forlengelse av den midlertidige våpenhvileavtalen.

Våpenhvilen trådte i kraft fredag morgen i forrige uke og skulle vare i fire døgn. Den ble forlenget med to nye døgn. Flere medier i Qatar meldte mandag at det da pågikk forhandlinger om enda en forlengelse.

USAs utenriksminister Antony Blinken har ankommet Israel, der han skal møte israelske ledere og trolig også palestinernes president. Foto: Boris Grdanoski / AP

USAs utenriksminister Antony Blinken ankom Israel sent onsdag kveld. Det er USA, Qatar og Egypt som mekler mellom Hamas og Israel.

Hevder Israel ikke vil ta imot gisler

Hamas hevder at Israel har avvist å motta sju kvinner og barn som holdes som gisler, samt likene av tre andre, i bytte mot forlenget våpenhvile på Gazastripen.

– Dette skjer til tross for bekreftelser via meklere om at denne gruppen gisler er alt som Hamas-bevegelsen har av gisler innen kategorien som er avtalt, står det i en uttalelse fra Hamas natt til torsdag.

Israelske myndigheter hadde ved 5-tiden ikke kommentert opplysningene.

En minibuss med israelske gisler som Hamas overleverte til Israel, ankom Sheba-sykehuset i Ramat Gan i Israel natt til torsdag. Dette var den sjette gruppen med utveksling av gisler og palestinske fanger siden våpenhvilens start forrige fredag. Foto: Leo Correa / AP

Hamas ber krigere forberede seg

Hamas har gitt krigerne sine beskjed om å stå klare til å gjenoppta krigen mot Israel hvis den midlertidige våpenhvilen ikke forlenges torsdag morgen.

– Al-Qassam-brigadene har bedt sine aktive styrker om å opprettholde høy kampberedskap gjennom de siste timene av våpenhvilen, står det i en uttalelse fra Hamas' væpnede fløy natt til torsdag.

Den midlertidige våpenhvilen startet fredag i forrige uke og skulle vare i fire døgn. Den ble forlenget med to døgn og utløper klokken 7 torsdag morgen lokal tid.

Krigerne bør forberede seg på kamp «med mindre det kommer en offisiell uttalelse som bekrefter forlengelse av våpenhvilen», uttaler Hamas-gruppen videre.

Har løslatt fanger og frigitt gisler

Like før klokken 1 natt til torsdag norsk tid bekreftet israelske myndigheter at 30 palestinere er løslatt fra israelske fengsler.

En times tid tidligere ankom 14 gisler Israel etter å ha blitt frigitt av Hamas. De ble overlatt til Røde Kors-personell og sendt fra Gazastripen via Egypt til Israel. Ti av dem er israelere og fire er thailendere, skriver Times of Israel.

Dermed har Hamas frigitt 97 gisler så langt. Rundt 150 gisler er fortsatt igjen på Gazastripen etter å ha blitt bortført av Hamas under angrepet mot Israel 7. oktober.