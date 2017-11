Midt på ettermiddagen fredag skjedde det igjen. To maskerte menn på en svart moped kjører inn på en parkeringsplass i bydelen Nørrebro i København.

Mopeden stopper foran en bil. Den ene av de to maskerte mennene hopper av, retter en pistol mot bilen, og fyrer av. To av personene i bilen blir rammet av skudd. En 22 år gammel mann dør kort tid etter av skadene han er påført.

Han blir det tredje dødsofferet i krigen mellom de kriminelle gjengene i København som har pågått siden i sommer. En krig politiet så langt ikke har maktet å stoppe.

Hva har skjedd?

Folk i København er ikke ukjente med skyting i gatene, men det som har skjedd i den danske hovedstaden det siste halvåret er helt spesielt. Siden 12. juni har det vært 42 skyteepisoder som kan knyttes til gjengkonflikten ifølge en opptelling Danmarks radio har gjort. 25 personer er rammet i skuddepisodene, flere har ikke hatt noen tilknytning til gjengene. Tre personer er drept i den voldelige konflikten. Samtlige drap har skjedd den siste måneden.

Politiet etterforsker en skyteepisode på Nørrebro 31. oktober. Tre menn ble skutt, den ene døde av skadene. Foto: Thomas Sjørup / NTB scanpix

Hvem kriger?

Sentralt i den pågående konflikten i København står den kriminelle gjengen Loyal to Familia. Gjengen består hovedsakelig av personer med utenlandsk opprinnelse, men har også etnisk danske medlemmer. Loyal to Familia har grupperingen flere steder i Danmark, men hovedbasen ligger på Blågårds plass i Nørrebro i København. Gjengen kontrollerer deler av narkotikamarkedet i den danske hovedstaden, og skal ha ekspandert sin virksomhet i sommer. Danske myndigheter mener gjengen har rundt 220 medlemmer i Danmark.

Motpart i konflikten i København er gjengen Brothas, som består av tre ulike gjenger basert rundt Mjølnerparken. De tre skal ha slått seg sammen for å stå sterkere i kampen mot Loyal to Familia. Brothas skal ha mistet mye av hasjsalget i København etter at Loyal to Familia sikret seg nye avtaler med spanske bakmenn.

Uniformerte medlemmer av gjengen "Loyal to Familia" passes på av politi i København. Foto: Scanpix DK / NTB scanpix

Hva gjør politiet?

Til tross for en massiv innsats har politiet i København ikke lykkes i å stoppe konflikten.

Allerede i sommer ble en mobil politistasjon plassert i bydelen Nørrebro. Det danske forsvaret har overtatt flere sikringsoppdrag fra politiet, blant annet utenfor synagogen i Krystalgade. Det er innført egne visitasjonssoner flere steder i byen. I disse områdene kan politiet kroppsvisitere alle uten begrunnelse. De har også mulighet til å ransake biler i disse sonene. Politiet har i tillegg brukt innleide fly og helikoptre fra forsvaret for å overvåke disse områdene.

Det danske forsvaret har overtatt vaktholdet utenfor synagogen i København. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

Hva gjør myndighetene?

Presset på danske myndigheter har økt i takt med det stadig stigende antallet skyteepisoder denne høsten. I september lovte justisminister Søren Pape Paulsen at den trusseltiltalte lederen av Loyal to Familia skulle utvises fra Danmark. Men tingretten i København landet på en betinget utvisning. Da jublet maskerte gjengmedlemmer på tingrettstrappen.

Justisminister Søren Pape Poulsen (t.h.) har så langt ikke lykkes med å få utvist lederen av gjengen Loyal to Familia. Foto: Keld Navntoft / NTB scanpix

Riksadvokaten har åpnet for et søksmål mot Loyal to Familia for å gjøre gjengen ulovlig. Ifølge det danske justisdepartementet er det ikke forventet at saken vil være ferdig før nærmere sommeren nest år.

Norske Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark vil frata gjengmedlemmer retten til å samles i større grupper, men dette forslaget har fått en lunken mottakelse fra regjeringen.

Våpenhvile

Parallelt med både politiets- og myndighetenes forsøk på å få situasjonen under kontroll, har en gruppe beboere på Nørrebro vært i dialog med de to rivaliserende gjengene. I helgen lyktes de med å få i stand en våpenhvile; i en måned skal gjengene legge våpnene til side.

Kanskje får folk som bor i bydelen nå en pustepause, men våpenhvilen fjerner ikke årsakene til konflikten. Hva som skjer om én måned vet foreløpig ingen.