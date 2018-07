Våpenglade Maria frå Sibir kom inn i varmen i Washington – i fengsel til rettssaka startar

Det var måndag kveld norsk tid, like etter den mykje omtalte pressekonferansen med Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors, at meldinga om arrestasjonen av Maria Butina vart gjort kjent.

Det kvite hus har gjort det klart at dei følgjer saka nøye.

Den 29 år gamle kvinna, fødd og oppvaksen i dei sibirske skogane, som ho sjølv har sagt det, var student ved American University i Washington DC til mai i år. I løpet av studietida i den amerikanske hovudstaden har ho vore i nær kontakt med fleire mektige politikarar frå Det republikanske partiet, og ho har vore spesielt aktiv i våpenorganisasjonen National Rifle Association (NRA).

Det er uklart når saka mot henne kjem opp.

– Direkte line til Putin

Eitt av mange bilete på Facebook der Maria Butina poserer med våpen. Dette er frå 2017., Foto: Maria Butina/Facebook

Den amerikanske påtalemakta meiner ho har tilbode sex for å innynde seg hos mektige menn i Washington. Ho skal ha sagt til medstudentar i Washington at ho nærmast hadde ei direkte line til Russlands president Vladimir Putin.

I ein offisiell kommentar frå russisk UD heiter det at arrestasjonen av Maria Butina berre er ein måte å undergrave dei positive resultata frå toppmøtet mellom Putin og Trump i Helsingfors.

Det synest å vere klart at Maria Butina i Russland har jobba tett opp mot Alexander Torsjin, ein støttespelar for Vladimir Putin og nestkommanderande for den russiske sentralbanken. FBI meiner også at ho har vore i kontakt med fleire russiske etterretningsoffiserar, blant anna frå FSB, etterfølgjaren til KGB.

Maria Butina på eit Facebook-bilete frå 2017. Foto: Maria Butina/Facebook

Det amerikanske føderale politiet meiner at Butina har vore ein «ulovleg agent i ein russisk aksjon for å skaffe seg innverknad på amerikansk politikk».

Romantisk forhold med politikar

Dokument som vart presenterte i retten, viser at 29-åringen saman med Torsjin, starta planlegginga alt i 2011. Då møtte Torsjin presidenten i National Rifle Association, samstundes som Butina tok initiativet til å starte opp ein liknande organisasjon i Russland, «Retten til å bere våpen».

I 2013 vart ho kjent med ein kjent republikansk politikar og dei innleidde eit romantisk forhold. Gjennom denne politikaren skal ho ha fått tilgang til fleire maktpersonar i Washington, og ho greidde å få livsvarig medlemskap i National Rifle Association.

I juli 2015 vart ho valt av NRA til å stille spørsmål til Donald Trump under ein kongress i Las Vegas. Ho spurde han blant anna om kva planar han hadde for forholdet med Russland.

Maria Butina på ei våpenmesse ein stad i USA i 2015. Foto: Maria Butina/Facebook

– Tilbod om sex

I dokumenta som blei lagde fram for domstolen onsdag går det fram at Butina prøvde å få jobb i ei viktig lobbygruppe i Washington, og at ho tilbaud sex for å nå målet sitt.

I ei direktemelding på Twitter skal Alexander Torsjin ha skrive til henne at «Dette er kampen for framtida og vi kan ikkje tape. For då vil alle tape».

I tiltalen heiter det blant anna at Butinas og Torsjins mål var på ein nedrig måte infiltrere det amerikanske maktapparatet for å fremje russiske interesser.

Trump: – Noen vil heller ha krig med Putin enn at jeg kommer overens med ham

Trump gjør helomvending om Russland-uttalelse: – Jeg trodde det var opplagt

Putin: – Russland har ikke noe «dritt» på Trump