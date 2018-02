Utløste krigspanikk på Hawaii: De siste ukene har vært et helvete

Mannen i 50-årene fikk sparken etter at feilmeldingen som 13. januar skapte panikk på Hawaii.

«Rakettangrep på vei, søk dekning,» lød meldingen fra den offisielle nødsentralen på Hawaii.

Det tok hele 40 minutter før myndighetene fikk informert folk om at varselet hadde blitt sendt ut ved en feil. Det var nemlig kun en øvelse.

– Rett etter varselet var sendt finner vi ut at det var en øvelse. Jeg ble helt knust. Jeg er fortsatt plaget av dette. Jeg har følt meg syk, sier mannen til nyhetsbyrået AP.

Han sier han har fått trusler etter feilen, og ønsker ikke å bli identifisert.

– Det har vært et helvete for meg de siste ukene, sier han.

NØDMELDING: Meldingen om et rakettangrep ble sendt ut til mobiltelefoner på hele Hawaii og kom fra den offisielle nødsentralen. Foto: Caleb Jones / AP

Har sendt ut tsunamivarsel og brannalarm

Mannens overordnede hevder ifølge AP at han i flere år har hatt problemer med å utføre jobben sin.

Han skal tidligere ha feiltolket brann- og tsunami-øvelser, og kollegaer skal ha vært engstelige for å jobbe med ham, ifølge myndighetene.

Han skal ha fått spesialveiledning, men beholdt jobben i en stilling som skal fornyes hvert år.

Mannen selv avviser at han hadde problemer med å utføre jobben.

Overhørte samtale

Han forteller at det kom inn en telefon til nødsentralen tidlig 13. januar.

En medarbeider tok telefonen, og i stedet for at samtalen gikk over høyttaleranlegget, overhørte han deler av samtalen som medarbeideren tok imot.

Han hørte derfor ikke starten på samtalen der det ble sagt: Øvelse, øvelse, øvelse.

– Jeg hørte bare at det ble sagt «dette er ingen test». Jeg hørte ikke «øvelse» i det hele tatt i samtalen eller fra mine kollegaer.

Dårlige rutiner

Granskingsrapporter har konkludert med at nødsentralen har hatt for vage rutiner for rakettvarsler. Det var blant annet ikke krav til at to personer måtte kontrollere et varsel, og det manglet også rutiner for å rette et feil varsel.

To toppledere har sagt opp etter skandalen.