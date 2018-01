Trykket på feil knapp – utløste full panikk

Nødvarselet tikket inn på innbyggernes mobiltelefoner lørdag morgen lokal tid med beskjed om at et ballistisk missil var på vei.

Denne meldingen ble sendt ut til mobiltelefonene til innbyggere på Hawaii lørdag morgen. Det tok over en halvtime før kontrabeskjeden kom. Foto: Caleb Jones / AP

«Søk dekning. Dette er ikke en øvelse,» het det i meldingen, som også gikk ut på TV, radio og epost.

Det utløste full panikk mange steder. Hotellgjester ble sendt ned i kjellere, folk løp ut av bilene sine for å søke tilflukt i tunneler og noen åpnet kumlokk for å komme seg under bakken.

Hawaii fikk senest i desember innført en ny alarm for atomangrep som følge av truslene fra Nord-Korea.

Rettelse tok 38 minutter

Lederen for Hawaiis nødetater, Vern Miyagi, bekrefter at feilen ble gjort av en ansatt som trykket på feil knapp i forbindelse med et vaktskifte.

– Det er en skjerm. Det er mer som et museklikk. Det er en testknapp og en ekte knapp. Feil knapp ble brukt, sier han.

Veiskilt ble tatt i bruk for å gi beskjed om at meldingen var falsk alarm. Foto: Social Media / Reuters

Feilen ble oppdaget innen 20 minutter, men det tok 38 minutter før rettelsen kom i en ny tekstmelding.

Ifølge Miyagi er det fordi prosessen med å sende kontrabeskjed er manuell, i motsetning til å utløse selve alarmen.

– Jeg beklager dypt for problemene og hjertesorgen vi forårsaket i dag. Jeg har ansvaret, dette er mitt team. Vi gjorde en feil. Vi skal forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier han.

Dersom Nord-Korea hadde skutt opp et missil med Hawaii som mål, ville det vært fremme på mindre enn 20 minutter.

Vern Miyagi fra nødetatene og guvernør David Ige måtte forklare hvordan feilen kunne skje. Foto: George F. Lee / AP

– Utilgivelig

– Det som skjedde i dag er fullstendig utilgivelig. Hele delstaten var livredde, sier Hawaii-senator Brian Schatz.

Guvernør David Ige sier han er sint og skuffet.

– Dette er en dag de fleste av oss aldri vil glemme, en dag da mange trodde at våre verste mareritt var i ferd med å bli virkelige, sier han.

Scott Saiki, som sitter i Representantenes hus for Hawaii, slår fast at systemet feilet «på miserabelt vis».

– Det tok over en halvtime å sende ut en rettelse. Foreldre og barn hadde panikk i den halvtimen. Saken skal granskes, og vil få konsekvenser. Dette kan ikke skje igjen, sier Saiki.

Føderale myndigheter har varslet en full etterforskning.

Det hvite hus bekrefter at president Donald Trump er informert om hendelsen, men har foreløpig ingen kommentar. Trump har i stedet brukt Twitter til å kritisere forfatter Michael Wolff.