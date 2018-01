Feilmelding skapte panikk på Hawaii

Innbyggere på Hawaii mottok et varsel om et innkommende ballistisk missil lørdag kveld norsk tid.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til at denne meldingen ble publisert, men en talsmann for militæret i USA bekrefter at meldingen ble sendt ut ved en feil.

– Det er ikke noe ballistisk missil som truer Hawaii. Tidligere melding ble sendt ved en feil, sier David Benham, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ba innbyggere søke dekning

I nødvarselet sto det at en rakett var på vei til Hawaii og at innbyggerne skulle søke dekning. Det var også poengtert at dette ikke var noen øvelse.

Meldingen skapte ifølge nyhetsbyrået AP panikk.

FEIL NØDMELDING: Slik ser meldingen ut som nødsentralen nå sier er feil.

Den offisielle kontoen til nødsentralen skrev på Twitter like etter at meldingen var feil.

Meldinger om alarmen florerte på sosiale medier lørdag kveld norsk tid med skjermbilder av mobiltelefoner som viste nødvarselet.

En av de første til å reagere var den demokratiske politikeren Tulsi Gabbard.

– Jeg har fått bekreftet fra tjenestemenn at det ikke er noe innkommende missil, skrev han.

Den falske alarmen kommer på et tidspunkt med spenninger mellom Nord-Korea og USA.

Trussel

Beredskapstiltakene på Hawaii er blitt skjerpet som følge av Nord-Koreas utvikling av atomvåpen og stadig mer langtrekkende ballistiske raketter. Hawaii er blant de befolkede amerikanske områdene som ligger nærmest Nord-Korea. USA har blant annet prøveskutt antirakettvåpen fra delstaten, som består av en gruppe vulkanske øyer i Stillehavet.