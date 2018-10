Innen den tid krever USA våpenhvile. Det betyr stans i alle rakett- og droneangrep fra opprørskontrollerte områder og inn mot Saudi-Arabia.

USA ber også den saudiledede koalisjonen om å stanse alle flyangrep mot befolkede områder i Jemen.

USAs forsvarsminister ønsker forhandlinger under ledelse av FNs spesialutsending, Martin Griffiths.

FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, da han kom til Jemens hovedstad i et FN fly i juni i år. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

– Griffiths er dyktig. Han vet hva han gjør, sa Mattis, som mener Griffiths kan klare å få partene til å møte opp og få en slutt på krigen.

USAs forsvarsminister Jim Mattis vil ha våpenhvile i Jemen innen 30 dager. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Forsvarsminister Jim Mattis sier at det må settes en tidsfrist for å få en slutt på krigen.

– Vi må bevege oss mot en fredsløsning. Vi kan ikke si at det er noe som skal skje i fremtiden. Det må skje innen 30 dager, sa Mattis.

Partene trolig klare for samtaler

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er trolig klare for å gå i forhandlinger, i følge Mattis. Han sa også at det var positivt at houti-opprørerne ikke forlot de samtalene FNs spesialutsending hadde med dem nylig. Partene har ikke snakket med hverandre på to år.

- Dette er det viktigste som har skjedd i konflikten på fire år, sier den tidligere lederen av Labour i Storbritannia, David Milliband til The Guardian. Han leder nå hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee.

Også USAs utenriksminister, Mike Pompeo, støtter kravene til partene i Jemen, skriver CNN.

Trump-administrasjonen er blitt kritisert av kongressmedlemmer og aktivister for sin støtte til Saudi-Arabia i kampen mot Houthi-opprørerne i Jemen, og for å gjøre for lite for å unngå sivile tap.

Regjeringsvennlige militsstyrker på vei til havnebyen Hodeida i Jemen Foto: NAJEEB ALMAHBOOBI / Epa

10.000 døde og humanitær katastrofe

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen våren 2015, i spissen for en regional koalisjon som har USAs støtte.

Rundt 10.000 mennesker er drept og over 50.000 er såret, de fleste av dem sivile. 22 millioner mennesker er nå avhengige av matvarehjelp utenfra, og ifølge FN står 14 millioner på randen av sult i Jemen.