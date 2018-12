USAs tidligere president George H.W. Bush er død

– Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er triste for å kunngjøre at etter 94 bemerkelsesverdige år, er vår kjære far død, skriver hans sønn George W. Bush i en uttalelse.

George H.W. Bush døde i sitt hjem fredag 30. november – et drøyt halvår etter at hans kone Barbara Bush døde i Houston med familien rundt seg, 17. april.

94-åringen har vært ved god helse helt frem til sin kones død. Det siste halvåret har vært preget av sykehusinnleggelser og behandling for lavt blodtrykk og utmattelse.

BARNEBARN: Tidligere president i USA, George H.W. Bush døde fredag. Her sammen med sine barnebarn Barbara og Jenna Bush. Foto: Pool / NTB scanpix

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om.

– Hele Bush-familien er takknemlig for medfølelsen og for dem som har bedt for pappa, og for kondolansene fra våre venner og medborgere, skriver George W. Bush.

George og Barbara Bush, ble foreldre til seks barn, men en av døtrene døde av leukemi da hun var bare tre år gammel.

EKTEPAR: George H.W. Bush med sin kone Barbara Bush i Pennsylvania Avenue 20. januar 1989. Foto: Jerome Delay / AFP

POPULÆRE: Både George H.W. Bush og Barbara Bush var populære i USA. – Barbara Bush var en klok og varm dame som ble stående som en morsfigur for hele nasjonen helt frem til hun døde i april, sier NRKs tidligere USA-korrespondent, Gro Holm. Foto: © Lucy Nicholson / Reuters / Reuters

– En lite kontroversiell president

George Herbert Walker Bush var USAs president i fire år fra 1989 til 1993.

Da han kom til makten i 1989 var han den 41. personen som inntok det ovale kontor i Washington D. C.

Selv var han sønn av en senator. Mens hans egen sønn, George W. Bush, var USAs president mellom 2001 og 2009.

– Han var litt upopulær på grunn av situasjonen den amerikanske økonomien befant seg i på begynnelsen av 90-tallet, og ble dermed ikke gjenvalgt. Men i ettertid har han blitt rost for sin innsats og blir sett på som lite kontroversiell, sier NRKs tidligere USA-korrespondent, Gro Holm.

Da sønnen George Bush invaderte Irak i 2003, ble hans fars handlinger under Gulfkrigen, som varte fra 2. august 1990 til 1. mars 1991, trukket frem.

– Han fikk mye lovord for å ikke ha fortsatt krigen med Irak og ikke forsøkt å endre regimet. Særlig demokratene har beskrevet han som en klok leder på grunn av dette, men det var også dem som mente at han burde ha gjort som sønnen, sier Gro Holm.

SPREK: George H.W. Bush feiret 90-årsdagen med fallskjermhopp Du trenger javascript for å se video. SPREK: George H.W. Bush feiret 90-årsdagen med fallskjermhopp

Hylles for sitt lederskap

Nå hylles den tidligere presidenten i amerikanske medier og på Twitter. President Donald Trump og hans kone Melania sier i en uttalelse at Bush har inspirert generasjoner av amerikanere til å tjene samfunnet.

– Han brukte sunn fornuft og viste godt lederskap da han ledet vår nasjon, og verden til en fredfull og seirende slutt på Den kalde krigen, skriver presidentparet som også fremhever at George H. W. forble ydmyk på tross av alt han oppnådde.

Den tidligere presidenten, Barack Obama, sender sin kondolanse til familien i en uttalelse på Twitter.

– Amerika har mistet en patriot og en ydmyk tjener i George Herbert Walker Bush. Mens våre hjerter er tunge i dag, er de også fylt med takknemlighet, skriver Obama.

Hans tanker er med Bush-familien – og alle som ble inspirert av George og Barbara Bushs eksempel.

«Han lærte oss om lederskap, oppofrelse og anstendighet», skriver administrerende direktør for Apple, Timothy «Tim» Donald Cook.

Talkshow-vertinnen Ellen DeGeneres skriver at hun aldri vil glemme hvordan Bush samlet inn penger til ofrene etter orkanen Katrina i 2005.

PRESIDENT: George H.W. Bush ble lagt inn på sykehus for lavt blodtrykk i sommer. På bildet, som ble sluppet på Twitter, sees den tidligere presidenten som leser en bok av seg selv. Foto: Paul Morse / AP

Krigsveteran

George H.W. Bush ble født i delstaten Massachusetts 12. juni i 1924.

Han vokste opp i et velstående hjem ettersom både hans far og morfar hadde tjent seg rike på Wall Street-investeringer.

Eksklusive privatskole og store landsteder var normen.

Under 2. verdenskrig tjenestegjorde Bush som flyger for den amerikanske marinen i Stillehavet. Deretter tok han en bachelorgrad i økonomi, før han begynte å jobbe i oljeindustrien i Texas.