USAs spesialstyrkesjef: – Et ubegripelig kaos

– Myndighetene våre fortsetter å være i et ubegripelig kaos. Jeg håper de rydder opp i det snart, da vi er en nasjon i krig, sa general Raymond Thomas under et forsvarssymposium i delstaten Maryland tirsdag, ifølge CNN.

Thomas antydet videre at det kan underminere landets kamp mot fiender som IS, som utgjorde en sentral del av Trumps valgkampanje og -løfter.

Michael Flynn trakk seg fra stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Foto: Carolyn Kaster / AP

Generalen med fire stjerner er sjef for US Special Operations Command (SOCOM), som har ansvar for spesialstyrkene innen det amerikanske forsvaret. Dette inkluder blant annet verdenskjente Navy Seals og Delta Force.

Løy om russerkontakt

Generalen utdypet ikke nærmere hvilket «kaos» han siktet til, men uttalelsene kom mindre enn ett døgn etter at Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn trakk seg.

Bakgrunnen er blant annet at han skal ha løyet til visepresident Mike Pence om sin kontakten med russerne i forkant av valget i fjor.

På senere spørsmål om «kaos»-kommentaren, svarte general Thomas ifølge CNN følgende:

– Som kommandør er jeg opptatt av at myndighetene våre skal være så stabile som mulig.

I natt skrev New York Times at flere medlemmer av Trumps valgkamp skal ha hatt gjentatt kontakt med høytstående medlemmer av russisk etterretning.

Trump svarer med å gå hardt ut mot New York Times og anklager avisen for viderebringe «nonsens». Andre medier får også stryk fra den amerikanske presidenten.

– Dette Russland-tøvet er bare et forsøk på å kamuflere de mange feilgrepene Hillary Clinton utførte i sin tapskampanje, skrev han i en tweet.

Donald Trump fortsetter å lange ut mot amerikanske nyhetsmedier. Bare Fox er OK, mener han. Foto: Carlo Allegri / Reuters

– Falske nyhetsmedier

Trump langer også ut mot TV-stasjonene CNN og MSNBC.

– De falske nyhetsmediene er helt ville med sine konspirasjonsteorier og sitt blinde hat. Det går ikke an å se på CNN og MSNBC. Fox er storartede, tvitret han i natt.

Amerikansk politi og etterretningsorganisasjoner avlyttet samtalene omtrent samtidig som de prøvde å finne bevis for at Russland prøvde å påvirke valget ved å hacke seg inn i Demokratenes nasjonalkomite, sier tre av kildene til avisa. Påstandene avvises fra russisk hold.

Russiske ledere støtter Trump i dette og advarer mot å fest lit til amerikanske medier.

– Ikke tro på det som står i avisene, det er for tiden svært vanskelig å skille dem fra falskhet og fabrikasjoner, sier Putin-talsmann Dmitrij Peskov i dag.

Donald Trump gjentok kritikken av mediene på en pressekonferansen han holdt sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i kveld norsk tid. Her sa han at mediene har behandlet Michael Flynn på en dårlig måte, og at de ikke er til å stole på.

Trump angriper «etterretningen»

I en serie Twitter-meldinger onsdag ettermiddag, norsk tid, gikk president Donald Trump på kort tid til angrep på både Barack Obama, Hillary Clinton og sine egne hemmelige tjenester.

– Den virkelige skandalen her er at «etterretningen» på ulovlig vis delte ut hemmeligstemplet informasjon som om det var godteri. Veldig uamerikansk, skrev presidenten i en melding.

Han gjentok kritikken mot etterretningsorganisasjonene på pressekonferansen med Netanyahu. Han sa blant annet at det er ulovlig å lekke hemmelig informasjon.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.