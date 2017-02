Mangel på tillit til sikkerhetsrådgiver Michael Flynn førte til at president Donald Trump ba ham gå av. Det fortalte pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer på pressebrifingen i dag.

GIKK AV: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn gikk av natt til tirsdag norsk tid. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AFP

– Dette handler ikke om noe lovbrudd, men mangel på tillit, sa Spicer.

Det var presidenten selv som ba Flynn fratre stillingen.

– Presidenten var veldig bekymret over at general Flynn hadde villedet visepresident Mike Pence og andre. Tilliten mellom Flynn og Trump var i ferd med å forvitre, og det var det som gjorde at Trump ba Flynn om å gå av, forklarte Spicer.

Flynn selv reagerte umiddelbart på Twitter under Spicers pressekonferanse.

– Jeg er skuffet over Sean Spicers tåkelegging under pressekonferansen i Det hvite hus. I virkeligheten var situasjonen mer komplisert enn fremstilt, skriver Flynn.

Flynn gikk av

Natt til tirsdag norsk tid kom nyheten om at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn går av. Flynn skal ha løyet for visepresidenten om samtaler han har hatt med Russlands ambassadør. Flynn har inntil nylig benektet at han diskuterte amerikanske sanksjoner med ambassadøren.

Michael Flynn kom under økende press etter at det ble kjent at han skal ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama innførte dem.

I sitt oppsigelsesbrev skriver Flynn at han hadde flere samtaler med ambassadøren før den nye presidentadministrasjonen ble innsatt.

– En del av jobben

På gjentatte spørsmål fra pressen svarte Spicer at det ikke var noen ulovlig handling av Flynn.

– Det var en del av jobben hans å snakke med slike personer om slike temaer. Det dette handler om er tillit, sa Spicer.

Spicer ble spurt av en journalist om Trump hadde instruert Flynn til å snakke om sanksjoner med den russiske ambassadøren.

– Nei, absolutt ikke, sa Spicer.

Fakta om Sean Spicer: Ekspandér faktaboks Født 23. September 1971. Fra Barrington, Rhode Island. Gift, to barn.

Har vært talsmann for Republikanernes nasjonalkomité siden 2011.

Har tidligere arbeidet for en Kongressrepresentant og Budsjettkomiteen i Representantenes hus.

Har en master i nasjonal sikkerhet og strategiske studier, og er kommandør i den amerikanske marinen.