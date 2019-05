– De skapte et behov, slik at de kunne selge mer. Selskapets påstander om at medisinene var trygge og effektive savnet hold i forskningen, sa staten Oklahomas advokat, Brad Beckworth.

Han sammenlignet masse-avhengigheten som ble skapt av selskapets markedsføring i USA med den omfattende opiumsavhengigheten i Kina på 1800-tallet.

– Dette er den største menneskeskapte helsekrisen som noen gang har rammet USA og vår delstat, sa Oklahomas generaladvokat Mike Hunter da rettssaken startet tirsdag i byen Norman.

Oklahomas generaladvokat (Attorney General) Mike Hunter Foto: NICK OXFORD / Reuters

Han mener at Johnson & Johnson bevisst tonet ned risikoen for avhengighet av smertestillende medisinerer med opioider, altså stoffer med morfinliknende effekt, ifølge Tidskriftet for Den norske legeforening.

– Johnson & Johnsons jakt på profitt fikk dem til å drive villedende markedsføring og de skapte en «opioid-epidemi», sier Hunter.

Milliardkrav mot selskapet

Flommen av smertestillende medisiner førte til avhengighet og overdoser, som krevde 4653 liv i Oklahoma fra 2007 til 2017, hevder delstatens myndigheter.

Staten Oklahoma krever erstatning fra Johnson & Johnson. Delstaten hevder at de offentlige helsekostnadene som en følge av feilaktig og overdreven medisinbruk utgjør minst 13 milliarder dollar, drøyt 113 milliarder kroner.

Staten Oklahoma kommer til å kalle inn mange vitner som er pårørende av pasienter som døde av overdoser med smertestillende medisiner.

– Folk fikk hjelp mot ødeleggende smerte

Johnson & Johnson, og selskapets datterbedrifter, benekter anklagene og sier at de markedsførte sine produkter på en ansvarlig måte.

Medisinene var fullt lovlige og de hjalp folk å håndtere smerte, sa advokat, Larry Ottaway, som representerer Johnson & Johnson Foto: NICK OXFORD / Reuters

– Produktene var godkjent og bruken av dem sterkt regulert, sa advokaten til Johnson & Johnson, Larry Ottaway. Han la vekt på at selskapets smertestillende medisiner er viktige fordi de hjelper folk med å håndtere det han kalte «ødeleggende smerte».

Han sa at den alvorlige smerten medisinene lindrer er smerte som «stjeler folks sjel», raner dem for deres liv og fører til depresjoner og selvmord.

– Det er legenes ansvar å skrive ut medisiner, ikke selskapenes selgere, sa Ottaway, i sitt forsvar for Johnson & Johnson.

Flere rettssaker kommer

Dette er den første av kanskje så mange som to tusen rettssaker som kan bli ført mot legemiddelselskaper av ulike offentlige myndigheter i USA.

I gjennomsnitt dør 130 amerikanere av en overdose med opioider hver dag, ifølge det føderale direktoratet Centers for Disease Control and Prevention.

En pårørende holder fram en pilleeske ved siden av et fotografi en avdød slektning under en demonstrasjon i Connecticut mot et annet legemiddelfirma, Purdue Pharma, i august i 2018. Foto: Jessica Hill / AP

Purdue Pharma er et annet farmasøytisk firma som anklages for å ha bidratt til den overdrevne bruken av smertestillende midler med sitt produkt OxyContin. Kampen om kundene mellom legemiddelfirmaer skal, ifølge amerikanske helsemyndigheter, ha krevd 400.000 menneskeliv de siste to tiår.

Johnson & Johnson er tidligere dømt til å betale erstatning for et babypulver.