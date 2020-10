USA: Milits drev våpentrening, ville bortføre guvernør og ta gisler

Statsadvokaten i Michigan og føderale og statlige tjenestepersoner presenterte torsdag detaljerte anklager mot det de kaller godt planlagte planer for å styrte delstatens folkevalgte styre og guvernør Gretchen Whitmer.

Seks menn er pågrepne og siktet for kidnappingsplaner, mens sju andre menn er siktet etter antiterrorist-loven for planer om å angripe politiet og delstatsforsamlingen.

Alle er varetektsfengslet og knyttes til militsgruppen Wolverine Watchmen og medarbeidere.

– De som sitter i varetekt er mistenkt for å ha forsøkt å identifisere hjemmeadressene til politimenn for å målrette dem, fremsatt trusler om vold som hadde til hensikt å starte en borgerkrig og engasjert seg i planlegging og opplæring for en operasjon for å angripe Capitol-bygningen i Michigan, og å kidnappe embetsmenn, inkludert guvernøren i Michigan, sier Dana Nessel, generaladvokat i delstaten

FBI-informanter

I flere måneder skal de seks ha planlagt, samarbeidet og trent sammen med militsmedlemmer med sikte på den planlagte bortføringen, ifølge FBI.

– Flere medlemmer snakket om drap på tyranner eller å ta en sittende guvernør, sier FBI.

Motivet skal være de siktedes syn på guvernørens «ukontrollerte makt».

Fire av de siktede hadde planlagt å møtes onsdag for å «foreta en betaling for eksplosiver og utveksle taktisk utstyr», opplyser FBI i rettsdokumentene som ble offentlig torsdag.

Etterforskerne skal ha stanset bortføringsplanen ved bruk av informanter og spanere som infiltrerte militsgruppen. Alle seks er pågrepet, skriver The New York Times.

Whitmer omtaler seg selv som en progressiv demokrat. Hun har blitt hyllet, men samtidig sterkt kritisert for Michigans håndtering av koronapandemien. Hun var tidlig ute med å stenge ned delstaten da koronaviruset rammet, men mange av de strenge tiltakene er siden blitt opphevet.

FBI ble kjent med militsens planer tidlig i år, blant annet via sosiale medier. Det skriver The Detroit News, som omtalte saken først.

Facebook skriver i en uttalelse at de kontaktet FBI og gav opplysninger etter gruppen brukte det sosiale mediets samtalefunksjoner da de diskuterte planene.

En hemmelig agent fra FBI infiltrerte miljøet i Ohio tidlig i juni.

Militsen skal ha operert diskret. De samlet seg blant annet i en kjeller til en nedlagt butikk. Dene eneste inngangen skal ha vært en låst luke i gulvet, som ble skjult under et teppe. Men FBIs informant hadde likevel en skjult mikrofon på seg som spilte inn det som ble sagt, ifølge rettsdokumentene.

Demonstranter foran kongressbygningen i Lansing, Michigan 14. mai. De krevde guvernørens avgang etter pålagte koronarestriksjoner hadde blitt innført i delstaten. Foto: Gregory Shamus / AFP

Ville storme kongressbygning

– Hat, intoleranse og vold har ingen ting i den mektige staten vår å gjøre.

Det sa guvernøren da hun torsdag takket myndighetene for å ha pågrepet og siktet det hun kaller «syke og fordervede» menn.

– Da jeg tok denne jobben for 22 måneder siden, visste jeg at det kom til å bli krevende. Men for å være ærlig hadde jeg aldri trodd at noe slikt ville skje. Jeg vil takke de fryktløse FBI-agentene og de modige betjentene i delstatspolitiet. Hadde det ikke vært for dere hadde de kanskje drept meg, sier hun.

49 år gamle Whitmer ble valgt til guvernør i Michigan i 2018, og i sommer ble hun omtalt som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden.

President Donald Trump har lenge vært imot guvernørens strenge koronatiltak.

Under torsdagens takketale brukte guvernøren også tid på å kritiserte presidenten for å ha nektet å fordømme høyreekstreme.

– Så sent som i forrige uke stod presidenten framfor det amerikanske folk og nektet å fordømme ekstremister som dette. Slike grupper opplevde det som en oppfordring til å ruste seg, til å gjøre seg klare. Når vår leder taler betyr ordene noe, de har tyngde, sier guvernør Whitmer.

Og Trumps oppfordring om å «befri Michigan» har kanskje den såkalte militsen tatt noe for bokstavelig.

En av de siktede har ifølge FBI sagt at Whitmer «har ukontrollert makt akkurat nå. Alle gode ting må ta slutt».

Den siktede sa han trengte 200 menn for å storme kongressbygningen i delstatshovedstaden Lansing og ta guvernøren og andre som gisler. Han ville ta Whitmer som gissel før presidentvalget og stille henne til ansvar for «forræderi», ifølge FBI.

Flere medlemmer av gruppen deltok i våpenopplæring, og i juli forsøkte de å lage og teste improviserte eksplosive enheter. Men de skal ikke ha detonert som planlagt, ifølge rettsdokumentene.

Etter hvert gikk gruppen over til en plan som innebar å bortføre guvernøren mens hun oppholdt seg i en fritidsbolig nord i Michigan.

– Gruppa snakket om å opprette et samfunn som følger de første ti grunnlovstilleggene, og hvor de kunne være selvforsynte, ifølge FBI.

– De diskuterte ulike måter å oppnå dette målet på, fra fredelige forsøk til voldelige handlinger. Flere medlemmer snakket om å drepe «tyranner» eller å «ta» en sittende guvernør, opplyser FBI i rettsdokumentene.