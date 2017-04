USA: – Jobber for en fredelig løsning med Nord-Korea

USAs visepresident Mike Pence sier at president Donald Trump vil samarbeide med Japan, Kina og Sør-Korea for å finne en fredelig løsning på den spente situasjonen og gjøre den koreanske halvøyen atomfritt.

Uttalelsen kom da USAs visepresident Mike Pence møtte pressen under et toppmøte med Japans statsminister Shinzo Abe i Tokyo i dag.

Pence sier samtidig at alle muligheter nå ligger på bordet, og i går uttalte han at verken USA eller Sør-Korea vil tolerere flere rakett- og atomtester.

For få dager siden uttalte en nordkoreansk talsperson at Donald Trump er skyldig i å «skape en krigssituasjon» ved å plassere amerikanske styrker i regionen.

– Vi vil svare på en total krig med total krig, og med en atomkrig, sa talspersonen.

Nabolandet Sør-Korea og USA ble i går enige om å fremskynde det omstridte rakettskjoldet THAAD på grunn av den spente situasjonen.

– Oppfordrer til fred

Både Japans statsminister og Kinas utenriksminister oppfordrer i dag til en fredelig løsning.

Japan er vertskap for amerikanske militærbaser, og japanerne frykter at nordkoreanske raketter skal ramme dem dersom konflikten eskalerer.

– VI forstår at det japanske folket lever i utfordrende tider, med økte provokasjoner over Japanhavet, sa Pence i dag.

Han forsikret amerikansk støtte til Japan.

– Vi står 100 prosent bak dere, sa Pence.

ALLIERTE: USAs viseutenriksminister Mike Pence forsikret Japans statsminister Shinzo Abe om full amerikansk støtte. Foto: EUGENE HOSHIKO / AFP

Japans statsminister sier at han er enig med president Donald Trump i at det er slutt på den strategiske tålmodigheten med Nord-Korea, og at alle muligheter er på bordet.

– Situasjonen er spent

Kinas utenriksminister Wang Yi sier i dag at han tror USA ønsker en diplomatisk løsning, selv om Washington har gjort det klart at et militærangrep er en av mulighetene.

– Vi vet at situasjonen er spent. Desto viktigere er det at vi må forholde oss rolig slik at vi kan finne mulighetene og anledningene til dialog, sier Wang.

Kina oppfordrer til at samtalene mellom Nord-Korea og flere land blir tatt opp igjen, etter å ha vært fastlåst siden 2009.

Beijing utsettes selv for sterkt press fra USA for å påvirke Nord-Korea, men Kinas sjefsforhandler har ikke fått svar på sitt ønske om å besøke Pyongyang.

Samtidig har Nord-Koreas viseutenriksminister sagt at landet kommer til å gjennomføre nye rakettester.

Årlige militærøvelser om våren mellom Sør-Korea og USA provoserer Pyongyang.

– Vi kommer til å gjennomføre rakettester på en ukentlig, månedlig og årlig basis, sa Nord-Koreas viseutenriksminister Han Song-ryol til BBC i går.