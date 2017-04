Amerikanske piloter til NRK: Vi er klare

Osan Air Base er en av de amerikanske flybasene i Sør-Korea. Piloter og mannskap er i beredskap. Fly fra denne basen vil være blant de første som angriper mål i Nord-Korea.

Et amerikansk jagerfly tar av fra Osan Air Base i Sør-Korea Foto: Eirik Veum / NRK

NRK besøkte de amerikanske styrkene i slutten av mars.

– Ingen ønsker at vi skal havne i en krig, men blir styrkene bedt om det er vi klare og godt forberedt. Vi kan dra ut allerede i natt, forteller Andrew Hansen til NRK.

Hansen er sjef for 51st Fighter Wing, en av det amerikanske luftforsvarets kampavdelinger som er fast stasjonert i Sør-Korea.

De siste dagene har Nord-Korea kommet med nye trusler mot USA. Amerikanerne har svart med å sende store flåtestyrker til området.

Nord-Korea kan angripe igjen

Inne på flybasen er det hektisk aktivitet. Osan Air Base ligger noen mil sør for Seoul og 12.600 mennesker er stasjonert inne i leiren. De fleste av dem er piloter, bakkemannskaper og annet militært personell.

Amerikanske bakkemannskaper monterer raketter på et jagerfly stasjonert ved Osan Air Base i Sør-Korea. Foto: Gwendalyn Smith / USAF

Noen av de amerikanske offiserene har med sine familier. Ulike sikkerhetstiltak skal bidra til at basen kan å stå imot ulike former for nordkoreanske angrep.

Andrew Hansen forteller at USA har gode etterretningsopplysninger om hva som befinner seg inne i Nord-Korea. Landet har en av verdens største artillerikapasiteter, 15.000 stridsvogner og inntil 750.000 kampklare soldater. Det gjør nordkoreanerne til verdens femte største militærmakt.

Det er uklart hvordan nordkoreanske styrker vil fungere i en virkelig krigssituasjon.

– Det er viktig at vi er her og er klare. Sør-Korea er vår allierte og vi skal bistå dem. Situasjonen er mer intens enn på lenge og det merker vi. Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950 og de kan gjøre det igjen, forteller Andrew Hansen.

Stor aktivitet

Amerikanske jagerfly fra basen er kontinuerlig ute på oppdrag. De trener med andre amerikanske og sørkoreanske avdelinger, men patruljerer også i området.

Piloter forbereder et oppdrag fra flybasen. Foto: Eirik Veum / NRK

– Vi har operert mye i dette området og det er naturligvis en stor fordel for oss. Endrer situasjonen seg handler det bare om hvordan vi løser oppdragene vi får, forteller kamppilot Loren Coulter. Han har tidligere vært stasjonert i Sør-Afghanistan.

Det utføres også oppdrag med spionfly av typen U2 fra denne basen. Disse rekognoseringsflyene kan gå svært høyt og brukes i etterretningsoppdrag. For USA er de helt nødvendige.

Et rekognoseringsfly av typen U2 på vei ut til et oppdrag fra Osan air Base. Foto: Eirik Veum / NRK

– Vi følger med og kartlegger alle trusler i dette området, ikke bare fra Nord-Korea, men også andre aktører, forteller Andrew Hansen.