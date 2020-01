USA vil ikke gi innsyn i ufo-dokumenter

Det er amerikanske Vice som kommer med avsløringen. Det dreier seg om en hendelse i 2004. Besetningen i flere F-18-kampfly utenfor kysten av California observerte noe de ikke kunne forklare.

De møtte et objekt som tydeligvis ikke respekterte fysikkens lover slik vi kjenner dem.

Vice rapporterer om det den uavhengige forskeren Christian Lambright har funnet ut.

Lambright brukte lovverket, og ba om innsyn i eventuelle dokumenter fra hendelsen i 2004. Svaret han fikk tilbake fra forsvaret, åpner opp for nye spørsmål.

– Innsyn i dokumentene blir avslått fordi det kan føre til ekstraordinær alvorlig skade på den nasjonale sikkerheten, står det i svaret.

Vice har bekreftet at svaret er ekte.

FLERE EKSEMPLER: Dette bildet er fra en video fanget opp av en F-18 i 2015. Objektet har fått navnet «The Gimbal», og det er fortsatt ukjent hva det kan være. Foto: US DOD

Obama ga ordren

Dokumentene har fått sikkerhetsgrad topp hemmelig med begrunnelse i presidentordre 13526.

Det var en ordre som president Barack Obama satte sin signatur på. En av grunnene til presidentordren, var at en rekke dokumenter automatisk ville ha blitt nedgradert i 2009.

I tillegg til dokumentene, så har Forsvaret en video fra hendelsen som er gradert som hemmelig.

Tidligere er det offentliggjort en video fra 2004 som viser et merkelig objekt. Denne videoen ble nedgradert før publisering.

Det er derfor uklart om den fortsatt hemmelig videoen viser noe nytt, eller er en annen utgave av den nå offentlig kjente videoen.

VET IKKE HVA DET ER: Dette er en video fra hendelsen i 2004. Piloten og navigatøren snakker sammen om det de ser. Du trenger javascript for å se video. VET IKKE HVA DET ER: Dette er en video fra hendelsen i 2004. Piloten og navigatøren snakker sammen om det de ser.

Kan være hemmelig våpen

Besetningene som så objektet meldte at det hadde en umulig akselerasjon, og at det ikke etterlot seg noe som kunne identifiseres som motorgasser.

I UFO-litteraturen er det mange spekulasjoner om fremdriften til eventuelle fremmede romskip. Det blir drøftet muligheten for at de utnytter energiformer som vi mennesker ikke behersker. Det kan være anti-gravitasjon, vakuumenergi, små svarte hull eller en hel underskog av andre, teoretiske muligheter.

Den mer prosaiske forklaringen er kanskje at USA har utviklet et våpensystem med ukjente egenskaper. Eller at noen andre har gjort det, og tester det ut utenfor kysten av USA.

SUPERVÅPEN: Dette er en tegning av et planlagt amerikansk hypersonisk våpen. Det kan være noe lignende pilotene så, men et slikt våpen ville ha etterlatt et meget tydelig varmespor, noe det ukjente objektet ikke gjorde. Foto: US DoD

Hypersoniske

I romjulen tok russerne, som de første kjente, i bruk et såkalt hypersonisk våpen. Det er et missil som kan bevege seg i minst fem ganger lydens hastighet.

Det amerikanske programmet for slike våpen har pågått i 17 år, men USA har ennå ikke et system som det er kjent at de har tatt i bruk.

Amerikanske tester av slike våpen har foregått i full offentlighet.

Det amerikanske byrået for avansert militær forskning, Darpa, har forskjellige programmer som kanskje kan føre til helt nye fremdriftsformer. Det er ikke offentlig kjent at de har fått til et gjennombrudd.