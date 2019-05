Amerikanske kamp-piloter filmet noe de ikke kan forklare hva er

F-18 pilotene var under trening før kampoppdrag i Midtøsten da gjenstandene begynte å dukke opp. New York Times har snakket med flere av pilotene. Det er det amerikanske forsvaret som har frigitt de to videoene og det er usikkert om det finnes flere.

Pilotene meldte fra at objektene ikke hadde noe som lignet på motorer, og at varmesøkende kameraer ikke viste noen tegn på motorgasser. Objektene opererte i hele luftkolonnen, fra 10.000 meter og nede ved havoverflaten.

De kunne nå hypersoniske hastigheter. De kunne stoppe opp meget plutselig, og komme opp i høy hastighet like plutselig.

– Wow! Se på den tingen fly. Hva er det?, sier en av pilotene i ett av opptakene.

EKSTREMT RASK: Stillbilde fra den andre videoen. Det viser noe som ser ut som en gjenstand som beveger seg hurtig rett over havoverflaten. Foto: US DoD

Endret rutinene

I begynnelsen av 2015 sluttet nærkontaktene. I etterkant endret den amerikanske marinen rapporteringsrutinene for slike hendelser. Tidligere i år ble disse rutinene endret igjen.

Marinen sier at de fikk inn mange rapporter. Noen av dem kan handle om droner, men i andre tilfeller er de usikre.

ROTERER I LUFTEN: Et stillbilde fra en av videoene. Objektet har stanset opp, og det ser ut til at det roterer rundt sin egen akse. Foto: US DoD

– Vi vet ikke hvem som er ansvarlig for dette. Vi har ikke nok data om det. Vi har nå gitt flåten oppdaterte retningslinjer for hvordan mistenkelige inntrengninger i vårt luftrom skal rapporteres, forklarer talsperson i marinen, Joseph Gradisher til New York Times.

Avisen skriver at pilotene ikke spekulerer i hva det er de har sett, og at ingen i forsvaret sier at dette kan være fremmede romskip, det vil si det vi vanligvis mener med begrepet UFO.

ANDRE HAR OGSÅ SETT NOE: Dette er noe det meksikanske luftforsvaret filmet i 2004. Det er tatt med et varmesøkende kamera, og det har ikke kommet noen forklaring på hva de varme gjenstandene kan være. Foto: ANDREW WINNING / REUTERS

Kan være mye annet

Hendelsene begynte etter at F-18 flyene hadde fått en oppgradert radar. I flere tilfeller kunne pilotene se objektene på radar, men ikke med øynene. Andre ganger ble de plukket opp av både varmesøkende og vanlige kameraer. Andre igjen ble sett av flere piloter samtidig.

Én F-18 pilot meldte fra at et objekt hadde kommet mellom hans fly og ett annet. Han beskrev det som en kule med en kube i midten.

– At dette er noe fra verdensrommet er så lite sannsynlig at det konkurrerer med andre, også usannsynlige, men mer jordiske forklaringer, sier astrofysikeren Leon Golub ved Harvard til New York Times.

Golub mener det kan være snakk om sensorfeil, datafeil, atmosfæriske forstyrrelser og nevrologiske tilstander i pilotene.

DET ER ALDRI ALIENS: For at fremmede sivilisasjoner skal kunne besøke oss, så må de krysse gjennom en nesten ufattelig stort rom. Foto: Jake Schoellkopf / AP

Den siste forklaringen

Merkelige objekter som beveger seg gjennom atmosfæren har blitt rapportert regelmessig i snart 80 år. Det forskerne sier, er at det aldri er snakk om fremmede romskip. Grunnen til det, er at en slik forklaring er for fantastisk, og at det derfor kreves fantastisk gode bevis. Slike bevis har aldri kommet.

Den nærmeste stjernen til jorden ligger over fire lysår vekk. Det skal være teoretisk umulig å reise fortere enn lyset.