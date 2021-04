USA vil hjelpe India gjennom koronakrise

En talskvinne for Det hvite hus sier at de har møter på høyt nivå for å planlegge hjelpen, melder Reuters. Hvilken form for hjelp som er tenkt, er ikke klart. Men flere sykehus melder om mange på sengeplasser, medisin og en akutt mangel på oksygen.

Spesialtog og tankbiler er i all hast sendt med oksygen til sykehus der det var mangel. I flere dager på rad har India meldt om høyere smittetall enn noe annet land har hittil i pandemien.

Torsdag meldte helsemyndighetene om nesten 315.000 nye tilfeller, fredag ble det meldt om 333.000 nye, og lørdag nådde det opp i over 346.000. Samtidig meldes det noen dager om 2.000 dødsfall.

I alt er nesten 190.000 mennesker døde av korona i India, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Det plasserer India på plassen etter USA, Brasil og Mexico i absolutte tall, men et godt stykke ned på listene om ser på antall tilfeller per innbygger, ifølge oversikten fra Worldometers.