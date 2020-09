Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vil ikke begrenses av korrupte WHO og av Kina, skriver talsmann for Det hvite hus, Judd Deere i en uttalelse.

Han legger til at USA i stedet skal engasjere seg internasjonalt med sine partnere for å bekjempe koronaviruset.

Bill Gates under en konferanse i Frankrike i fjor. Han og kona Melinda står bak stiftelsen som organiserer vaksinesamarbeidet. Foto: Ludovic Marin / LUDOVIC MARIN

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) sammen med GAVI-stiftelsen til Bill og Melinda Gates, som samordner arbeidet med å utvikle en vaksine og fordele den slik at flest mulig mennesker over hele verden skal få tilgang til den.

Initiativet kalles «covid-19 Vaccines Global Access» (Covax)

Washington Post erfarer at det var flere i president Donald Trumps administrasjon som opprinnelig ønsket å delta.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Covax-samarbeidet deltar mange av USAs tradisjonelle allierte, blant andre EU og Japan, men Det hvite hus gjorde det til slutt klart at USA ikke ønsker noe samarbeid med WHO.

Trump har sagt at han mener FN-organisasjonen er for sterkt påvirket av Kina i sin kampen mot koronaviruset.

Trump kunngjorde tidligere i år at han trekker USA ut av WHO.

Risikospill

Men USA utsetter også seg selv for en risiko ved å bryte med det internasjonale samarbeidet. Det fjerner nemlig muligheten til å få tilgang til vaksine fra den store av gruppen av forskningsarbeider under Covax-paraplyen.

– USA gambler stort når de velger «alenegang» sier Lawrence Gostin til Washington Post. Han er professor i global helse ved Georgetown Universitet i Washington D.C.

I juli besøkte Donald Trump et forskningssenter i Morrisville, North Carolina som forsøker å utvikle vaksine mot koronaviruset. Foto: JIM WATSON / AFP

USA må nå basere seg utelukkende på sine egne bilaterale avtaler om leveranse av vaksine.

Men kilder i administrasjonen sier til Washington Post at USAs ledelse tror landet har tilstrekkelig mange vaksinekandidater under utvikling ved USAs forskningsinstitusjoner og farmasiselskaper, til at landet vil dekke sitt behov.

Selv om USA trekker seg fra det internasjonale samarbeidet om å fordele nye vaksiner mot korona, er landet fortsatt en stor økonomisk bidragsyter til Gates-stiftelsen Gavi – som koordinerer dette arbeidet.