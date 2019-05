USA mistenker at Iran var involvert i skipssabotasjer

Det uttaler en talsperson for amerikanske myndigheter mandag.

Foreløpige analyser fra amerikanerne konkluderer med at det er iranere eller noen som handler på vegne av Iran som søndag brukte eksplosiver til å sprenge store hull i skrogene på fire sivile skip som lå ankret opp utenfor kysten av De forente arabiske emirater.

Ifølge talspersonen hadde hvert av skipene hull i skroget som var mellom 1,5 og 3 meter stort. Hullene var nær vann, og det er analyselagets oppfatning at de er forårsaket av eksplosiver.

Amerikansk etterforskning

USA sendte et etterforskningsteam til Emiratene etter de angivelige sabotasjeangrepene søndag for å gjøre egne undersøkelser av ødeleggelsene. De skal ha reist dit etter anmodning fra myndighetene i landet. Amerikanerne har ikke gitt noen detaljer om hvordan de mener aksjonene har blitt gjennomført eller framlagt bevis for at Iran har vært involvert.

USA har videre advart fartøy om at Iran eller dets støttespillere kan rette angrep mot skipstrafikk i regionen. USA har sendt skip og fly til området.

Oljetankeren MT Andrea Victory ble skadet i akterenden, og på dette bildet er skadene synlige, selv om de ikke utgjør noen fare slik at skipet skal synke Foto: SATISH KUMAR / Reuters

Norsk skip rammet

To av skipene som ble angrepet var oljetankere fra Saudi-Arabia, mens de to andre var oljetankeren Andrea Victory som seiler under norsk flagg, og et tankskip som seiler under flagget til Sharjah, som er et av de sju emiratene.

Hendelsene kommer etter flere måneder med økt diplomatisk og økonomisk press mot Iran, som USA anklager for å true amerikanske interesser og allierte i regionen, inkludert Saudi-Arabia og Emiratene.