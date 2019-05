Britisk avis: Norsk oljetanker skal være angrepet i mulig sabotasjeangrep

De forente arabiske emirater meldte om sabotasje mot fire sivile skip i Persiabukta søndag kveld. I meldingen ble det ikke oppgitt hvilke skip det dreier seg om. Det kom heller ingen andre detaljer knyttet til de angivelige angrepene.

Ifølge den britiske avisen The Daily Mail skal et av fartøyene være den norske oljetankeren MT Andrea Victory.

Fartøyet skal ha blitt truffet av en gjenstand og påført et hull i skroget. Det skal ikke være fare for at skipet skal synke. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det norske fartøyet ble bygget i 2005 og eid av det norske rederiet Champion Tankers AS i Bergen. Skipet er registrert på Isle of Man. NRK har vært i kontakt med rederiet som foreløpig ikke vil uttale seg om hendelsen.

De ønsker heller ikke å bekrefte at et av deres fartøy har vært involvert.

Ifølge nettstedet Marine Traffic befant MT Andrea Victory seg i natt i området der angrepet skal ha funnet sted.

Angrepet utenfor Fujairah

Tidlig mandag morgen norsk tid kom meldingen fra Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih til det statlige byrået Saudi Press Agency. Den kunne tyde på at to av angrepene kan ha vært mot oljetankere fra hans land.

Energiministeren uttalte at de to skipene ble angrepet utenfor havnebyen Fujairah.

Den ene tankeren var på vei til Saudi-Arabia for å lastes opp med råolje som skulle videre til USA.

En patruljebåt fra kystvakten i De forente arabiske emirater ved et av fartøyene som skal ha blitt utsatt for sabotasje. Foto: Jon Gambrell / AP

Ingen personskader

– Heldigvis medførte ikke angrepene dødsfall eller oljeutslipp, men det forårsaket imidlertid betydelige ødeleggelser på konstruksjonen til de to fartøyene, sa Al-Falih.

Sjøfartsmyndighetene i USA har mandag utstedt et varsel etter at myndighetene i De forente arabiske emirater meldte om sabotasje mot fire sivile skip i Persiabukta.

USA trapper opp

Amerikanske sjøfartsmyndigheter utstedte mandag et varsel etter meldingene om sabotasje mot skip.

Amerikanske marinefartøy på vei gjennom Suez-kanalen mot ukjent mål i Midtøsten. Bildet er tatt 9. mai. Foto: DARION CHANELLE TRIPLETT / AFP

Fredag opplyste Pentagon at USA utstasjonerer et amfibiefartøy og Patriot-missiler i Midtøsten. Dette skal være støtte for amerikanske militærfly som er blitt sendt til regionen for å avverge angivelige iranske trusler.

Flere land, blant andre Iran, har bedt om at de påståtte sabotasjeangrepene i Omanbukten blir gransket.

Ingen har så langt sagt hvem som sto bak sabotasjen. Emiratene anklager ingen spesifikke aktører for å ha stått bak sabotasjen, men i en uttalelse fra Abu Dhabi heter det at verdenssamfunnet må bidra til å sikre skipstrafikken.

– Å utføre sabotasjehandlinger mot kommersielle og sivile fartøy og true mannskapenes sikkerhet og liv er en alvorlig utvikling, heter det i uttalelsen.

