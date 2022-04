USA meiner Russland brukte kortdistanserakett i Kramatorsk-åtaket

USAs militære trur at det var ein rakett av typen SS-21 Scarab som vart brukt i åtaket fredag, seier ein høgtståande tenestemann i Pentagon ifølgje The Guardian.

Det er ikkje klart om det vart brukt klaseammunisjon i angrepet.

USA meiner, til liks med Ukraina, at Russland stod bak åtaket der minst 52 personar vart drepne og 300 såra, ifølgje ukrainske styresmakter.

Pargass og blodige klede ligg igjen på plattforma etter at to rakettar slo ned fredag medan fleire tusen menneske venta på å bli evakuerte. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Mindre treffsikker

Ukraina hevda fredag at Russland brukte ein rakett av typen Tochka-U. Tochka-U er eit anna namn for SS-21 Scarab. Rakettypen blir rekna for å vere mindre treffsikker enn Iskander-rakettane som Russland ofte bruker.

– Vi kjøper ikkje den russiske avvisinga om at dei ikkje var ansvarlege, seier tenestemannen.

Russland avviste fredag å ha stått bak åtaket. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sa at landet ikkje bruker rakettar av typen Tochka-U.

Utbrente bilar framfor jernbanestasjonen i Kramatorsk. Foto: FADEL SENNA / AFP

LES OG: Når menneske gjer det umenneskelege

Over 6000 evakuert fredag

6665 sivile ukrainarar vart fredag evakuerte via humanitære korridorar, opplyser visestatsminister Iryna Veresjtsjuk på Telegram.

Laudag held evakueringa frå Mariupol og andre kringsette byar fram i Zaporizjzja og Luhansk-området.