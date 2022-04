Krever krigsforbrytersak – russiske soldater skal ha avtalt drap

Fredag sa Tysklands president Frank-Walter Steinmeier at det bør startes krigsforbrytersak mot russiske militære- og politiske ledere.

Der Spiegel og Reuters mener uttalelsen er en oppfordring til at både president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov må stilles for en krigsforbryterdomstol.

Funnene av blant andre bakbundne, drepte personer i sivile klær i gatene i Butsja, har sjokkert en hel verden.

To tidligere tyske statsråder samler inn det de mener er bevis på russiske krigsforbrytelser i Butsja og i andre deler av Ukraina, skriver Deutsche Welle.

Bilde fra Butsja 6. april viser likposer med døde samle ved kirkegården. Foto: Rodrigo Abd / AP

Informasjon fra etterretningen vil være viktig i en mulig fremtidig tiltale, skriver det tyske nettstedet.

Tyske medier viser til et lukket møte mellom e-tjenesten og tyske politikere tidligere denne uka.

Der skal e-tjenesten ha lagt fram opptak av radiosamtaler mellom russiske offiserer og soldater.

– Drep alle for pokker!

E-tjenesten skal ha fanget opp samtaler der russiske offiserer gir instrukser til soldater om hvordan de skal drepe ukrainske soldater og sivile.

– Drep alle, for pokker! Sivilister, alle, drep alle! er en av ordrene som ble gitt russiske soldater, skriver tyske Bild.

En mann i Butsja hevder overfor nyhetsbyrået Reuters at russiske soldater brakk armen hans. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / Reuters

The Guardian skriver at radioopptakene viser at russiske militære snakket om drap på ukrainere som om det var en hverdagslig ting.

– Først stiller du vedkommende noen spørsmål, deretter skyter du personen, sier stemmen på radioopptaket.

Knyttes direkte til Butsja

Deutsche Welle viser til at det er særlig to ting som knytter deler av opptakene direkte til Butsja der det ble funnet mange døde i en gate.

I en av samtalene forteller en russisk soldat hvordan han skjøt en person på sykkel, skriver Der Spiegel.

Ifølge CNN ble situasjonen der en mann i Butsja ble skutt mens han syklet, fanget opp av en drone 10. mars.

Det skal ha skjedd nesten tre uker før russiske styrker trakk seg ut av byen. Russiske myndigheter har blant annet påstått at de døde er skuespillere som er blitt plassert der etter at russiske styrker trakk seg ut av byen 30. mars.

NRK er blant utenlandske medier som har vært i Butsja og sett døde, bakbundne mennesker i sivile klær liggende i gaten i byen.

Det andre som knytter radiomeldingene til Butsja er beskrivelser av stedet og det som skjedde. Det skriver Der Spiegel og CNN.

Nyhetsbyrået Ap tok bilde av en død mann med bakbundne hender i Butsja 3. april. Foto: Vadim Ghirda / AP

Tyskland vil ha krigsforbrytersak

– Enhver som er ansvarlig for krigsforbrytelser må stilles til ansvar, sa Tysklands president Frank-Walter Steinmeier til Der Spiegel.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier. Foto: INTS KALNINS / Reuters

– Det inkluderer soldater. Det inkluderes militære ledere. Det inkluderer selvfølgelig også dem som har det politiske ansvaret, sa presidenten.

Forbundskansler Olaf Scoltz sier også at ansvarlige for krigsforbrytelser i Ukraina må bli stilt til ansvar, skriver Deutsche Welle.

På flere nivåer samles det nå inn informasjon og mulige bevis om krigsforbrytelser i Ukraina.

– Loven er et viktig våpen

I Tyskland er to tidligere statsråder i gang med å verifisere informasjon om overgrep og mulige krigsforbrytelser.

Tidligere justisminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger og tidligere innenriksminister Gerhart Baum har levert en rapport på 140 sider til den tyske domstolen.

Tidligere justisminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Foto: GUENTER SCHIFFMANN / AFP

Tysklands grunnlov sier at en slik rettssak kan føres fra en tysk domstol.

– Loven vi har er et viktig våpen, sier Baum.

De ønsker at anklagene skal rettes mot en rekke medlemmer av det russiske militære og myndighetspersoner. Dette inkluderer president Vladimir Putin, skriver Deutsche Welle.

Eksstatsrådenes advokat, Nikolaos Gazeas, sier at informasjon fra tysk etterretning er viktig i avgjørelsen om en krigsforbryterrettssak skal starte eller ikke.