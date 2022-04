Når menneske gjer det umenneskelege

Vi gjer merksam på sterke bilete i denne saka.

«Aldri igjen».

Orda er sagt så mange gonger at det kjennest som ein klisjé. Men orda er viktige. Det gjeld å lære av tidlegare generasjonar sine feil.

«Aldri igjen» skal verda vende tilbake til brutaliteten som den tyske føraren og hans soldatar stod bak.

Likevel skjer det nokre gonger noko som er så brutalt at gufs frå andre verdskrig skyl over oss.

Rwanda, Bosnia-Hercegovin og Darfur er slike gufs. No også Ukraina.

Posar med lik fraktas vekk i Butsja. Foto: Rodrigo Abd / AP

Dei døde kroppane i Butsjas gater vitnar om kor mørk og dyster verda kan bli. Kva eit menneske er i stand til å gjere mot eit anna menneske når hat, frykt og sinne får bygge seg opp over tid.

Døden i gata

Ein syklist ligg i gata, med sykkelen mellom føtene. Kroppen er i oppløysing.

Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Ein mann har vore ute i den krigsherja byen for å finne noko å ete. No ligg han død i vegkanten, med ein plastpose med småpoteter under seg. Han fant mat, men det kosta han livet.

I Butsja låg lika strødd. Nokre var bakbundne. Andre hadde kvite flagg festa rundt overarmen. Bileta fortel ei grusom historie.

Russland nektar for at dei har noko med lika å gjere. Dei seier det ikkje var lik i gatene då dei reiste frå byen, og at det heile er ein provokasjon regissert av Ukraina.

Dei rotnande lika, satellittbilete og dei som kom frå det heile i live fortel ei anna historie. Mange piler peikar mot at Russland står bak brot på krigens reglar.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / REUTERS

Uvæpna menneske er drepne på brutalt vis. Nyheitene frå Ukraina minner om gamalt nytt. Frå andre tiår, og andre stader i verda.

NRK har snakka med førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole, Nik Brandal, og filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vetlesen.

Dei har begge brukt mykje tid på å forstå korleis menneske kan ende opp med å utføre massevald og folkemord.

– Eg let meg sjokkere, men eg er ikkje overraska. Me har sett dette mange gonger før, seier Vetlesen om bileta frå Ukraina.

«Kakerlakkar» i Rwanda, «nazistar» i Ukraina

«Bli kvitt kakerlakkane».

På ei skurrete radiolinje vart bodskapen kringkasta ut over Rwandas mange åskammar. I 1994 hadde konflikten mellom hutuane og tutsiane bygd seg kraftig opp.

Menneske, ikkje kakerlakkar. Millionar av menneske måtte flykte då folkemordet braut ut i Rwanda i 1994. Foto: JEREMIAH KAMAU / REUTERS

Hutuar og tutsiar er eigentleg ganske så like, men dei belgiske koloniherrane gjorde det til eit poeng å skilje mellom dei to folkeslaga. Dei målte nasar og sjekka augefarge, og delte folk inn i grupper. Og det var tutsiane som var belgiarane sine favorittar.

Dermed måtte mange hutuar, som var den klart største folkegruppa i Rwanda, vere vitne til at tutsiane sat på mest makt og rikdom etter at belgiarane hadde pakka saman og reist heim. Det gav grobotn for konflikt.

Ved å kalle motparten for kakerlakkar, drive propaganda og skape frykt, så klarte ekstreme hutuar etter kvart å skape ein situasjon som førte til eit av dei verste folkemorda verda har sett.

Ei massegrav i Rwanda. Foto: CORINNE DUFKA / Reuters

– Når du omtalar andre menneske som utøy, lus og kakerlakkar. Ja, kva er det ein då gjer med desse i verkelegheita? Jo, ein knuser dei, seier Nik Brandal.

Og det å sette merkelapp på ei heil folkegruppe er ikkje unikt for folkemordet i Rwanda.

For nazistane i Tyskland var jødane som «lus på menneskekroppen».

Og sjølv om mange meiner det er for tidleg å snakke om eit folkemord i Ukraina, så blir folkemordforskarane uroa når dei høyrer at Putin kallar det ukrainske regimet for nazistar.

– Viss du skal tillate deg sjølv å ta eit liv, så må du nesten gjere dette livet mindre verdt. Og når ein ser massevald, så vert det utført mot grupper av menneske som ein på førehand har utdefinert frå det menneskelege, seier Nik Brandal.

Kister med døde menneske som blei drepne i ei kirke i Rwanda i 1994. Foto: Ben Curtis / Ap

Oss mot dei – drep eller bli drepen

Lengst vest i Sudan, langt unna hovudstaden, og heilt borte frå verdas merksemd – der finn du Darfur.

I dette tørre og karrige området bur det mange som er mørke i huda, noko som er heilt vanleg i Afrika, men ikkje like vanleg i Sudan. For i Sudan er det også mange som har lysare hud og sterke band til den arabiske verda. Det gjeld også landets regime.

Så då fleire folkegrupper i Darfur gjorde opprør fordi dei meinte at dei aldri vart lytta til, såg styresmaktene i Sudan på dette som ein trugsel. Dei sette inn den brutale janjaweed-militsen til å fikse opp i uroa.

Brent jords taktikk. Nedbrente hus i ein landsby i Darfur. Brutaliteten var stor, og Sudan vart skulda for folkemord. Foto: Mustafa Younes / AP

Deira brutale krigføring førte til noko mange kallar for eit folkemord der det var grupper av mørkhuda sudanarar mot grupper som bestod av meir lyshuda sudanarar. Oss mot dei.

– Det har å gjere med å teikne eit bilete av dei andre som ein dødeleg fiende. Me må forsvare oss no, før den andre gruppa rekker å sette sine skumle planar ut i live​​​​, seier Vetlesen, som viser til at dette skjedde i Rwanda.

Også Nik Brandal meiner tanken om «oss mot dei» var tydeleg i Rwanda. Det oppstod ein situasjon der mange trudde dei anten måtte drepe motparten, eller bli drepen sjølv.

– Desse gruppene hadde levd på det same territoriet, dei snakka det same språket, dei hadde den same religionen, seier han.

Brandal samanliknar med det som skjer i Ukraina no, der mange snakkar russisk, der mange er ortodokse, og kor mange også delar same kultur som russarane. Likevel har det oppstått ei kjensle av «oss mot dei».

– Dei er folkeslag som står veldig nær kvarandre, og dermed blir det desto viktigare å lage eit tydeleg skilje mellom oss og dei. Og kunne forklare kvifor «dei», som tilsynelatande er så like oss, likevel ikkje er det.

Hjernevask og polarisering

I eit populært skytespel kan du velje å vere ein IS-terrorist. Datakyndige medlem av terrorgruppa har vore inne og fikla med spelets database.

Tanken er at dei som spelar spelet, mange av dei unge, skal bli fascinert og nysgjerrig av å leike IS-soldat. Kanskje vil dei ein dag verve seg til IS sin kamp?

IS er blant dei som har brukt ungdommelege og moderne grep i propagandaen sin. Dei trykkar på riktige knappar, påstår at dei kjem sigrande ut av kampen dei kjempar, og at dei er gruppa som står opp for alt det riktige, og mot alt som er vondt.

Propaganda er bortimot heilt naudsynt for at eit folkemord skal skje. Propagandaen er ofte fri for nyansar og full av hat. Radio Milles Collines spreidde hat i Rwanda. Nazistane køyrde på med plakatar, og bileta av kvite barn med blå auge.

Ein jødisk mann er på museum, og ser propagandaen som nazistane brukte for å rettferdiggjere sin kamp. Foto: ERIN WIGGER / AP

Russland er fleire gonger skulda for utstrekt bruk av propaganda i sin krig i Ukraina. Uavhengige medium er forbode, og toppolitikarane i Kreml får diktere all informasjon som kjem ut til det russiske folk.

– Dette leiarskapet har også bidrege med ei myte og ei forteljing om at denne valdsbruken er heilt naudsynt, og at dei som blir ramma av denne valdsbruken ikkje er som oss. Dei er farlege. Dei er nazistar. Dei er ein trugsel, seier Nik Brandal.

Hemnangrepa som skal svi og øydelegge

Gravstein etter gravstein står nedover sletta i Srebrenica. Det er til minne om dei som enda livet sitt her, i den verste massakren i Europa etter andre verdskrig.

Omfanget av gravstøtter vitnar om det grufulle som skjedde i Srebrenica. Foto: DADO RUVIC / Reuters

Midt i ein brutal krig mellom Bosnias ulike folkegrupper, så stod serbisk-bosniske styrker bak drap på over 8000 menneske. Det er i ettertid blitt kalla eit folkemord, og fleire er dømde for å stå bak.

Ein del serbiske kjelder har forklart ugjerningane med at det var hemn for drap som hadde skjedd tidlegare i krigen. For straffedomstolen var ikkje dette ei forklaring som forsvarte ein systematisk massakre av fleire tusen menneske frå ei og same folkegruppe.

Haugar med lik i Srebrenica. Tusenvis av menneskeliv enda sine dagar her. Foto: DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Men at angrep på sivile ofte kan vere hemnangrep er ikkje sjeldan.

– Dei allierte si brannbombing av tyske byar hadde ingen militære formål. Det var hemnangrep, seier Nik Brandal om den andre verdskrigen.

Han legg til at også tyskarane brukte hemn som motivasjon og forklaring.

– Dersom ei bygd hadde hjelpt til med å gøyme folk, så kunne nazistane utføre masseavrettingar og massedeportasjonar.

Brandal meiner det verkar som at russiske soldatar har hamna i situasjonar der det å skyte på sivile kan bli noko som ein ser på som greitt å gjere.

– Dei russiske troppane i Ukraina verkar å vere dårleg trente, dårleg utstyrte og dårleg leia. Dei er plutseleg i ein situasjon som dei ikkje forventa å hamne oppi. Dei hadde venta å bli møtt som heltar og frigjerarar. Derfor opplever dei frykt, og då svarer dei på denne frykta, seier Brandal.

Nektar, bortforklarer, blir fornærma og nektar igjen

Opptil to og ein halv millionar armenarar. Det er så mange armenarar ein antar budde i Det osmanske riket, forløparen til dagens Tyrkia, på byrjinga av 1900-talet.

Og opptil ein og ein halv million armenarar. Det er så mange armenarar ein antar vart drepne av Det osmanske riket. Massakre og deportasjonar vart organisert. Armenarar vart utsvelta, og det var omfattande etnisk vald.

Fire armenske menn er drepne. I Tyrkia er det framleis mange som ikkje vil kalle det som skjedde for folkemord. Foto: AFP

I Tyrkia vil du møte mange som meiner at folkemordet på armenarane ikkje var eit folkemord. Men samtidig er det ei lang rekke andre land som er einige om at det faktisk var eit folkemord som skjedde på starten av 1900-talet.

Det at eit land eller ei gruppa nektar for at dei utfører eller har utført eit folkemord, er ikkje uvanleg.

– Det mest vanlege er at nektinga begynner allereie før drepinga. Og det kan du også sjå i Russland. For dei kallar det ikkje ein krig og eit angrep. Dei kallar det ein spesialoperasjon. Dei seier dei forsvarer befolkninga mot eit folkemord, seier Nik Brandal.

Ein ukrainsk soldat feirar gjenerobringa av Butsja. Foto: Rodrigo Abd / AP

Står Russland bak eit folkemord eller ikkje?

Folkemord er eit ord som vert brukt i fleire konfliktar, og det er eit ord som har stor tyngde. For diplomatar og politikarar kan det vere vanskeleg å gå inn i ein diskusjon om kva ein skal kalle ulike massakre og formar for massevald.

Det manglar ikkje på konfliktar der ein av partane, som oftast den svakaste, ønskjer at ordet «folkemord» bør brukast.

Til dømes meiner mange av kritikarane av det etiopiske regimet at det går føre seg eit folkemord i Tigray-regionen.

Kina har fått kritikk for det som USA og andre vestlege land meiner er eit folkemord mot uigurane i Xinjiang.

Men USA vil på si side seie seg ueinig med dei som meiner Israel står bak eit folkemord mot palestinarar.

Nik Brandal meiner ein del land er litt nervøse for å bruke omgrepet «folkemord». For det å bruke f-ordet forpliktar.

Det internasjonale samfunn er eigentleg plikta til å stille opp og stanse folkemord. Det er ikkje alltid det skjer. FN har til dømes fått kritikk for at dei ikkje gjorde meir for å stanse folkemorda i Rwanda og Srebrenica.

Når det gjeld det som skjedde i Butsja, så ser Brandal mange likskapar mellom situasjonen i Ukraina og tidlegare folkemord og massakre. Men det er også argument som talar mot å kalle det eit folkemord.

– Hovudproblemet her er nok å bevise tydeleg at intensjonen er å utrydde ei gruppe. Putin har halde nokre taler, og snakka om «nazistar», også vidare. Men han har jo aldri sagt at vi skal utrydde ukrainarar som gruppe, fordi dei er ukrainarar, seier Brandal

Vetlesen fryktar at det som vart avdekka i Butsja berre er starten på fleire liknande angrep på sivile. Han meiner det er opplagt at sivile er eit mål for dei angripande styrkane.

– Eg er redd dette berre er toppen av isfjellet. Det er snakk om at det kan vere rundt 100.000 sivile i Mariupol, som har levd utan vatn, medisinar og mat i nokre vekers tid, seier Vetlesen.

Brandal frykter at ille kan bli endå verre, spesielt om russiske styrker får endå meir motgang også aust og sør i Ukraina.

– Me ser ofte at eit folkemord oppstår når ting begynner å gå dårleg, og militærstyrkene slit. Det var når Nazi-Tyskland var på vikande front, i 1943-44 at dei verkeleg store drapstala kom. Og då Pol Pot-regimet innsåg at samfunnet ikkje blei slik som dei hadde tenkt seg, at drepinga akselrerte.