USA kritiseres for klasevåpen til Ukraina. Norge holder tilbake.

På fredag konkluderte USA at de ville etterkomme Ukrainas ønske om klasevåpen.

Det har flere Nato-land vært skeptiske til. Spania og Canada har kritisert beslutningen, mens Storbritannias statsminister Rishi Sunak har svart at de fraråder bruken av slike våpen.

Norges utenriksminister, Anniken Huitfeldt (Ap), er forsiktig i sine uttalelser.

– Hva synes du om at USA donerer klasevåpen til Ukraina?

– Verken Ukraina eller USA har undertegnet klasevåpenkonvensjonen. Men det er helt uaktuelt for Norge å gjøre dette, fordi vi er bundet til denne konvensjonen, som vi har vært pådriver for, svarer Huitfeldt.

– Vi fraråder bruk av klasevåpen, og vi ønsker at flest mulig land skal undertegne, legger hun til.

Som Norges utenriksminister var Jonas Gahr Støre var sentral i arbeidet med klasevåpenkonvensjonen.

JOnas Gahr Støre på talerstolen i Oslo rådhus, i forbindelse med at klasevåpenkonvensjonen ble undertegnet. Foto: Lise Åserud / NTB

Over 100 land har signert klasevåpenkonvensjonen fra 2010. Den internasjonale avtalen forbyr bruk av klasevåpen.

Men verken USA, Ukraina eller Russland signerte avtalen.

Klasevåpen Foto: MOHAMMED ZAATARI / AP Ekspander/minimer faktaboks Klasevåpen er våpen som inneholder flere mindre sprengladninger. Disse er pakket inn i bomber som slippes fra fly, eller granater som avfyres fra kanoner.

Granatene eller bombene åpner seg før de treffer bakken. De mindre ladningene kan gjøre store områder livsfarlige når de faller ned.

De kan bli liggende som livsfarlige trusler mot uskyldige mennesker selv lenge etter at konfliktene der de ble brukt, er over. Nysgjerrige barn er særlig utsatt for faren fra våpnene.

I 2008 ble det inngått en internasjonal konvensjon mot klasevåpen. 111 land har sluttet seg til denne konvensjonen, men flere store produsenter og eksportører av våpen står fortsatt utenfor.

Ifølge en rapport presentert av Norsk Folkehjelp er 85 millioner slike våpen uskadeliggjort siden 2008.

Kilder: Norsk Folkehjelp, Cluster Munitions Coalition CMC/NTB

«Taper-ammunisjon»

Klasevåpen er bomber eller granater som åpner seg i luften og kan slynge ut hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område.

KLASEBOMBER: Bruken av klasevåpen er kontroversielt, og flere land forbyr bruken. Her fra en øvelse i år 2000. Foto: AFP / AFP

De som ikke detonerer kan bli liggende i mange år etter og rammer ofte sivile som får revet av armer og bein.

– Klasevåpen er forbudt av en grunn, sier Marc Garlasco til NRK.

Han er tidligere etterretningsanalytiker i Pentagon og er nå militærrådgiver ved Pax for Peace i Nederland.

Garlasco mener at ukrainerne ønsker klasevåpen for å bane vei mot den russiske grensen.

– Men ved å gjøre det, kommer de til å drepe flere ukrainske soldater enn russiske. Ukraina vinner denne krigen med presisjonsvåpen, ikke utdaterte klasevåpen, sier Garlasco.

Marc Garlasco er sterkt imot USAs beslutning om å sende klasevåpen til Ukraina. Foto: AP

Klasevåpnene som USA skal gi, har ikke blitt brukt av amerikanerne selv siden 2003, sier Garlasco.

Han viser til en rapport fra det amerikanske militæret hvor klasevåpnene blir karakterisert som «taper-ammunisjon», fordi de er gammeldagse og utdaterte.

Høy feilrate

Garlasco er også kritisk til feilraten som USA mener våpnene har.

Pentagon sa fredag at våpnene de skulle sende ned hadde en feilrate på 2,35 prosent eller mindre. Det skulle være mye bedre enn det klasebomber normalt har.

Men ny informasjon fra Pentagon kan tyde på at det er eldre granater som skal sendes ned, med en feilrate på 14 prosent eller mer.

– Det er latterlig, disse våpnene har blitt testet i urealistiske miljøer. Virkeligheten er at de har en feilrate på over 20 prosent, sier Garlasco.

– For svakt

– Det er for svakt av Norge å bare si at de ikke vil donere eller finansiere klasevåpen, sier Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp.

Grethe Østern i Norsk Folkehjelp. Foto: Norsk Folkehjelp

Hun mener at Norge bør være tydelige på at de fraråder all bruk av denne type ammunisjon.

– Vi har gjort vårt syn kjent blant de andre Nato-landene. Men verken Ukraina eller USA er forpliktet av denne konvensjonen. Det er brukt veldig mye klasevåpen fra russisk side, svarer Huitfeldt på kritikken fra Norsk Folkehjelp.

– Hva synes du om at klasevåpen brukes i så stor grad i krigen?

– Det har vært brukt massivt med klasevåpen fra russisk side. Og nå donerer USA også klasevåpen til Ukraina. Dette er våpen som har store humanitære konsekvenser, og de kan vare i lang tid etter at krigen er slutt, svarer utenriksministeren.

Mandag starter Nato-toppmøtet i Vilnius.

– Klasevåpen blir nok ikke en stor del av diskusjonen på møtet. Her er det ulike meninger blant Natos medlemsland, sier Huitfeldt.