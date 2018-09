Maram har gledet seg hele sommerferien til å begynne i fjerde klasse.

– Jeg elsker læreren og å lese på arabisk og skrive på engelsk, sier hun til NRK.

Skolen hun går på drives av FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Og USA har nettopp erklært at de kutter all økonomisk støtte til UNWRA. Det finnes bare penger til drift ut denne måneden.

Dermed står skolegangen til Maram og flere tusen andre barn i fare.

– Hvordan skal vi nå få undervisning og utdanne oss til lege, lærer eller et annet yrke? UNRWA må stenge skoler og da lærer vi veldig lite, forteller en bekymret åtteåring.

Hennes lærer, Maryam Abdullahsier, at elevene og foreldrene er redde. Mange har ikke noe alternativ og ender med å gå gatelangs.

– En hel generasjon kan bli ødelagt, sier hun.

Claudio Cordone er direktør i UNRWA i Libanon. Foto: NRK

Bor i flyktningleir

Skolen til Maram ligger i Mar Elias palestinske flyktningleir i Beirut. Dette er et sted ingen egentlig vil at barna skal vokse opp. Likevel har de gjort det i flere generasjoner.

Mange helt avhengig av hjelp fra FN. Det betyr at kuttene kan komme til å ramme dem veldig hardt.

FN-tjenester for millioner av palestinske flyktninger over hele Midtøsten står i fare. Skoler, klinikker, infrastruktur og mat for de aller fattigste.

Beklager at USA trekker seg ut

Direktør i UNRWA i Libanon, Caludio Cordone, er svært bekymret for amerikanernes beslutning om å kutte bidragene. USA alene bevilget tre milliarder kroner årlig.

Det er ca. en firedel av totalbudsjettet.

– Nå har vi så lite penger at mange av tilbudene vi gir flyktningene vil stanse i løpet av denne måneden, sier UNRWA-direktøren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i URIX. Foto: NRK

Norges utenriksminister kritiserer USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til Urix at norske myndigheter har kritisert den amerikanske avgjørelsen.

– Når barn ikke får skolegang, skaper det bitterhet som igjen fører til radikalisering, Det er en reell frykt for Maram og andre barn at de kan bli uten skolegang, sier utenriksministeren.

– Det jobbes med en annen byrdefordeling blant giverlandene nå som amerikanerne har trukket seg ut, opplyser Søreide.

Maram har bodd i Beirut hele sitt liv. Hit flyktet besteforeldrene da Israel ble opprettet. Palestinske ledere kreve at alle etterkommerne skal få bo der forfedrene kom fra. Israel avviser kravet.

Hun håper en dag å få reise til Palestina. Men det viktigste er å få gå på skole.

– Jeg kjeder meg veldig uten, sier Maram.