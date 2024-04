USA ber naboland roe ned spenningen mellom Israel og Iran

Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer en kilde med kjennskap til situasjonen.

Det er USAs spesialutsending til Midtøsten Brett McGurk som har ringt utenriksministrene i fire land.

Utenriksministrene i Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Irak har alle blitt kontakt av McGurk.

Budskapet var klart: Snakk med Iran og be dem om å roe ned spenningen med Israel, ifølge en kilde med kjennskap nyhetsbyrået har snakket med.

Irans utenriksminister snakket med de fire utenriksministrene onsdag, ifølge iranske myndigheter, melder Reuters.

Samtidig lover president Biden støtte til Israel, skriver BBC.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å beskytte Israels sikkerhet, sa Biden.

Iran: «Israel må og vil bli straffet»

Onsdag brukte Irans øverste leder Ali Ayotallah Ali Khamenei harde ord mot Israel i en tale som markerte slutten av Ramadan.

Det skjer etter et angrep på den iranske konsulatet i Damaskus i Syria 1. april, der sju medlemmer av den iranske revolusjonsgarden skal ha mistet livet.

Israel «må og vil bli straffet» for angrepet, sa Khamenei.

Bloomberg skriver at etterretningskilder de har snakket med, mener at et større rakett- og droneangrep mot Israel fra Iran eller Iran-støttede grupper kan komme i løpet av noen dager.

Nødetatene jobber i ruinene etter luftangrepet i Damaskus 1. april. Foto: Omar Sanadiki / AP

Forvirring rundt flyginger

Den spente situasjonen har de siste dagenet også påvirket flytrafikken.

Lufthansa opplyste onsdag at de har stanset flyginger til Teheran de siste dagene og har henvist til situasjonen i Midtøsten.

– Vi følger konstant situasjonen i Midtøsten og er i nær kontakt med myndighetene, opplyser selskapet.

Selskapet har sagt at flygingene innstilles trolig frem til i dag.