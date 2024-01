Unge velgere kan snu Taiwan – og verden – litt på hodet

Stemmesedlene folk på Taiwan putter i urnene, vil avgjøre om spenningen i verden vil gå ned eller opp.

Det er én stor sak som overskygger alle andre i lørdagens valg; forholdet til Kina.

Vinner det regjerende uavhengighetspartiet DPP, vil de fortsette å styrke Taiwans identitet som en egen nasjon.

Det vil utgjøre et skille i politikken på den selvstyrte og demokratiske øya.

Ikke noe parti har siden det første presidentvalget i 1996 klart å vinne tre valg på rad.

Visepresident William Lai. som presidentkandidat for det styrende uavhengighetspartiet, under sitt siste valgmøte 11. januar. Bak Hsiao Bi-khim, som er Lais visepresidentkandidat, som inntil nylig var landets faste utsending til USA. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Kan utløse angrep fra Kina

Kina har allerede advart at en seier til DPP (Det demokratiske progressive parti) og deres presidentkandidat William Lai, kan føre til at det militære presset øker.

Krav om uavhengighet – på kort eller lengre sikt – vil kunne utløse et angrep fra Kina og en krig mellom USA og Kina. Kort sagt: 3. verdenskrig.

Unges hverdag har kuppet valgkampen.

Hvorfor er da overraskende mange av de yngste velgerne på Taiwan opptatt av andre spørsmål enn den ene store saken?

Det var nemlig det som ble klart da unge fikk stille to av de tre hovedkandidatene til veggs en kveld i desember.

I stedet for å stille spørsmål om Kina, pepret de politikerne med spørsmål fra egen hverdag på Taiwan:

Sosial boligpolitikk og levekostnader

Jobbutsikter og lønn

Telefon- og internettsvindel

Stemmerettsalder (i dag må man være 20 for å stemme)

Trenger ingen uavhengighetserklæring

Hvorfor tok ikke frykten for et angrep fra Kina større plass?

Svaret er at de yngste velgerne ikke tror valget vil løse forholdet til Kina. For sin egen del har de på sett og vis løst det allerede.

I dag er det under 3 prosent på Taiwan som identifiserer seg kun som kinesiske. 30 prosent sier de er kinesiske og taiwanske, mens 60 prosent sier de kun er taiwanske.

Fakta om Taiwan Ekspander/minimer faktaboks Republikken Kina, mest kjent som Taiwan, har vært selvstyrt siden Kinas kommunister vant borgerkrigen i 1949. Den tapende part, nasjonalistene, flyktet til øya og etablerte sitt eget styre der.

Kina regner øya som en del av sitt territorium. De aller fleste land i verden, deriblant Norge, forholder seg til «ett Kina-prinsippet» og anser dermed ikke Taiwan som et eget land.

Kun 13 land har nå offisielle diplomatiske forbindelser til Taiwan. Det er Belize, Eswatini, Guatemala, Haiti, Marshalløyene, Nauru, Palau, Paraguay, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Tuvalu og Vatikanstaten.

Mange land har imidlertid uoffisielle bånd til Taiwan. Øya har handels- og representasjonskontorer i rundt 60 land. Flere land har også uoffisielle kontorer på øya.

Fram til 1979 hadde USA diplomatiske forbindelser til Taiwan. Da valgte Washington å kutte forholdet til Taipei til fordel for Beijing. Men USA er ifølge sitt eget lovverk forpliktet til å hjelpe Taiwan med å forsvare seg selv.

Kina har tidligere truet med å gripe inn overfor Taiwan hvis myndighetene på øya erklærer formell uavhengighet. Kina boikotter land som oppretter diplomatiske bånd med øya.

Kina ser på Taiwan som den viktigste og mest følsomme saken i landets forhold til USA.

Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner, mens Kina har omkring 1,4 milliarder innbyggere.

Taiwan kontrollerer 90 prosent av verdens marked for avanserte databrikker og 65 prosent av markedet for halvledere. Øya har derfor stor strategisk betydning for verdens produksjon av høyteknologi. Kilde: NTB

Jo yngre de er, desto større er sjansen for at de tilhører sistnevnte gruppe.

Disse ungdommene trenger ingen erklæring om uavhengighet. De er i egne øyne allerede fra en egen nasjon som ikke er Kina.

Presidentkandidat for KMT (Det kinesiske nasjonalistpartiet) Hou Yu-ih, hilser tilhengere i det han holder kjørende valgmøte. Foto: Chiang Ying-ying / AP

I stedet vil de gjerne at politikerne gir dem en lettere hverdag og en litt bedre fremtid helt lokalt, uavhengig av verdenspolitikken.

Unge sier ofte at de er lei gjentatt og lite produktiv krangling mellom de to største partiene, altså det regjerende Det demokratiske progressive parti (DPP) og opposisjonen, Det kinesiske nasjonalistpartiet, Kuomintang. Eller KMT, som de heter på alle stemmesedler og valgplakater.

Unge ser en elite i begge partier

Taiwan er den delen av Kina kommunistene aldri fikk kontroll over da de vant borgerkrigen i 1949.

Det kinesiske nasjonalistpartiet, Kuomintang, flyktet til Taiwan, men ser fremdeles på seg selv som kinesere og Taiwan som del av Kina.

Taiwans befolkning på 24 millioner er delt i to hovedbolker. Én med røtter på Taiwan og én med røtter på fastlandet.

De med røtter på fastlandet har tradisjonelt stemt Kuomintang.

Partiets problem er at unge velgere fra familier som normalt stemmer på dem, ikke lenger føler de samme båndene til Kina, eller det å være kinesisk.

Unge KMT-velgere på et valgmøte på Taiwan. Foto: AFP

DPP, som i egne øyne fremdeles er en ny politisk kraft, oppdager at de yngste velgerne ser dem som del av den etablerte eliten.

De burde ikke være overrasket. De har styrt Taiwan de siste åtte årene.

Taiwans tredje kraft

En tredje kraft har vokst frem, delvis på grunn av disse unge i 20-årene og begynnelsen av 30-årene. Det er Taiwans Peoples Party, Taiwans folkeparti – TPP.

Dette folkepartiets presidentkandidat, Ko Wen-je, har tatt opp sakene som angår unge med større troverdighet.

Samtidig som Ko treffer en nerve, har han ikke spesielt rettet sine utspill mot unge.

Ko er kirurg og sier at han har tenkt ut sin politikk mens han har gått i sykehuskorridorer og snakket med pasienter og vanlige folk.

Ko Wen-je, som er presidentkandidat for TPP (Taiwans folkeparti), ler godt under et valgmøte 11. januar av ballongfiguren som skal forestille ham selv. Foto: I-Hwa CHENG / AFP

TPP kan komme på vippen i parlamentet. Og fordi Ko tar stemmer først og fremst fra DPP, er kampen om å bli president også blitt litt mer spennende.

Ko ligger fremdeles et stykke bak. Men avstanden mellom Kuomintangs presidentkandidat Hou Yu-ih og DPPs kandidat og Taiwans sittende visepresident William Lai, krymper.

Den fjerde aktøren: Beijing

I Beijing følger en fjerde aktør mer med på alt som skjer i valginnspurten enn de vil innrømme.

Kanskje er også det kinesiske kommunistpartiet overrasket over hvordan de unge i denne valgkampen har gjort valget på Taiwan til noe annet.

Kanskje bekymrer det også Beijing at forholdet til Kina ikke dominerer like sterkt. At truslene om et angrep fra Beijing i større grad preller av på dem som skal styre Taiwan i fremtiden.

Tre unge taiwanesere viser sin motstand mot Kinas autoritære styresett og president Xi Jingping, her vist i Ole Brumms skikkelse. Den kjente bjørnen fra Hundremeterskogen brukes ofte til å karikere den kinesiske presidenten. Foto: AP

Om Taiwans unge ikke føler seg som kinesere, kan Beijing bli sterkere i sin overbevisning om at det haster med en gjenforening.

Kina forbeholder seg retten til å gjenforene Taiwan med fastlandet med militær makt.

Senest i sin nyttårstale sa Kinas eneveldige leder, Xi Jinping, at en gjenforening vil skje.

Les også Svarte Biden litt for klart om Taiwan?

Et demokrati som virker

Unge kan snu Taiwan og Kina, og dermed verden, litt på hodet. Det som til slutt kan avgjøre, er hvor mange av de unge som på valgdagen kommer til stemmelokalene.

Politiske reportere NRK har snakket med de siste dagene sier at mange unge er aktive og diskuterer politikk på sosiale medier, men at de ikke alltid møter opp for å stemme.

Én grunn er at de ofte ennå er bostedsregistrert hjemme hos sine foreldre og mange må reise fra der de jobber eller studerer for å få stemt.

Spørsmålet er om TPP og Ko Wen-je har klart å endre på dette.

Om unge dukker opp i et større antall en før, er det også bevis på noen annet: I et demokrati er det ikke makthaverne alene som setter dagsorden.

Viktigst, og kanskje det Beijing liker aller minst; det er et bevis på demokratiet på Taiwan fungerer.