En reell nervøsitet har begynt å bre seg i Brussel. Grunnen er Viktor Orbán, Ungarns sterke mann og Putins nærmeste allierte i Europa.

EU-toppmøtet denne uka kan bli skjebnesvangert for Ukraina. EU-medlemskap og økonomisk støtte står på agendaen. Ungarns statsminister Viktor Orbán truer med å legge ned veto.

– EUs troverdighet står på spill

Sannhetens øyeblikk nærmer seg for Europas støtte til Ukraina. Eksperter peker på at det Orbán nå gjør, er svært alvorlig, ikke bare for Ukraina, men også for Europa.

– EUs troverdighet står på spill, sier forskningssjef Fredrik Löjdquist ved Stockholms senter for Øst-Europa-studier til Sveriges Radio.

– Men det som er enda mer alvorlig, er at det som står på spill, er vår evne til å sikre at Ukraina lykkes. Dersom vi ikke gjør det, vil Putin lykkes. Da står hele Europas framtid på spill, sier Löjdquist.

Søndag snakket Orbán og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sammen i et knapt halvminutt i Buenos Aires under innsettelsen av Argentinas nye høyrepopulistiske president Javier Milei.

– Det var en grei samtale hvor vi snakket om europeiske anliggender, sa presidenten i sin videotale publisert på Telegram mandag morgen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte Ungarns statsminister Viktor Orbán i Buenos Aires denne uken. Bildet er tatt 10. desember 2023. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Urokkelig

Grønt lys til forhandlinger om EU-medlemskap og en stor sekk med penger. Det er løftene EU har signalisert til Ukraina, skriver NTB.

På årets siste EU-toppmøte torsdag og fredag skulle dette bankes igjennom. For vedtakene krever enstemmighet. Nå står det 26 mot 1 på grunn av Viktor Orbán.

Igjen er det EUs «enfant terrible» som sørger for spenningen.

Nei, nei, nei, sier Viktor Orbán når det gjelder medlemskapsforhandlinger med Ukraina.

Fakta om Viktor Orbán Ekspander/minimer faktaboks * Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. * Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest. * Født 31. mai 1963. Gift, fem barn. * Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989. * Leder for og grunnlegger av det konservative partiet Fidesz siden 1988. * Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe de hadde fram til 2015, dette ga partiet makt til å få gjennom en ny omstridt ny grunnlov i 2012, som motstanderne mener undergraver demokratiet. * Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem. * Etter valget i 2018 som Fidesz vant overlegent, protesterte titusener mot Orban og krevde en fri presse og endringer i valgloven. Bakteppet var at kritikere av regjeringen mente pressen var gjort til et talerør for regjeringen. De mente dessuten at stemmene burde telles på ny.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier det vil være ødeleggende for Kyiv og EU dersom landet ikke får grønt lys.

– Jeg kan ikke forestille meg de ødeleggende konsekvensene som vil oppstå dersom EU-rådet unnlater å ta denne avgjørelsen, ikke bare med hensyn til Ukraina, men i bredere forstand om spørsmålet om utvidelse som en helhet, sier utenriksministeren.

Ukraina er svært avhengig av vestlig økonomisk bistand for å kunne forsvare seg mot Russlands invasjon.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba snakket med media i Brussel mandag om viktigheten av økonomisk bistand til krigsherjede Ukraina. Foto: Virginia Mayo / AP

En åpen EU-dør skulle være en saftig gulrot for Ukraina – og samtidig en piskesnert til Russland. Selv om det er høyt opp og trolig veldig langt fram til et faktisk medlemskap, kunne det gitt ukrainerne et håp gjennom en ny, mistrøstig krigsvinter.

Men Ukraina «er ikke rede», har Orbán, som regnes som Russlands beste venn i EU, slått fast igjen og igjen. Trass i tungt press fra blant andre EU-president Charles Michel og Frankrikes president Emmanuel Macron har han vært urokkelig.

Blant annet har Orbán fått nasjonalforsamlingen i Ungarn, der hans parti Fidesz har absolutt flertall, til å vedta en resolusjon som nekter ham å si ja til Ukraina-forhandlinger.

Stoltenberg bønnfaller USA og EU

Nato-sjef Jens Stoltenberg bønnfaller USA og EU om fortsatt pengestøtte til Ukraina.

– Hvis ikke USA og EU får godkjent nye milliarder til Ukraina, vil det være skjebnesvangert og en stor seier for Russland, advarer Nato-sjef Jens Stoltenberg overfor Dagens Næringsliv.

Stoltenberg er fortsatt trygg på at det vil komme støtte fra USA, men sier at det er ikke bra at dette tar tid og skaper usikkerhet.

– Paradokset er at det er et stort flertall i Kongressen for å støtte Ukraina, men det har nå blitt sammenvevd med et innenrikspolitisk spørsmål, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv.

Nato-sjef Jens Stoltenberg bønnfaller USA og EU om fortsatt pengestøtte til Ukraina. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Senatet i USA blokkerte onsdag president Joe Bidens hjelpepakke på 60 milliarder dollar til Ukraina på tross av advarselen fra Det hvite hus om at det kan føre til seier for Russlands president Vladimir Putin.

Mot slutten av denne uken skal EU stemme over et budsjett med 600 milliarder i lån og støtte til Ukraina, men Ungarn vil si nei.

Nato-sjefen vil ikke utelukke at Putin igjen kan komme på offensiven om støtten fra Vesten tørker inn.

– Det vil være en tragedie for Ukraina og farlig for oss. Derfor gjør jeg alt jeg kan for å sikre fortsatt støtte, sier han til avisen.

The Guardian: Orbán forsøker stanse USAs Ukraina-støtte

Støttespillere av Ungarns statsminister Viktor Orbán skal denne uken ha et lukket møte med republikanerne i håp om å få slutt på USAs våpenstøtte til Ukraina.

Det får den britiske avisen The Guardian opplyst av flere kilder i Washington.

En kilde ved den ungarske ambassaden sier at målet er å få dem til å stanse støtten til Ukraina.

– Orbán er sikker på at Ukraina-hjelpen ikke vil godkjennes av Kongressen. Samtidig prøver han å blokkere bistand fra EU, sier kilden til avisen.