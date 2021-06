Ukrainas nye EM-drakt provoserer Russland

Bare få dager før EM i fotball for herrer sparkes i gang, har det ukrainske fotballforbundet vist fram sin nye landslagsdrakt.

Det tok ikke lang tid før det kom kraftige reaksjoner fra nabolandet Russland, skriver den britiske avisa The Guardian.

Nå er landslagsdrakta blitt politikk.

Årsaken er at på brystet av drakta er det et kart over Ukraina som inkluderer Krim-halvøya.

Slik presenterte det ukrainske fotballforbundet sin nye landslagsdrakt. Den har fått russiske myndigheter til å reagere. Du trenger javascript for å se video. Slik presenterte det ukrainske fotballforbundet sin nye landslagsdrakt. Den har fått russiske myndigheter til å reagere.

Annektering og krig

I 2014 annekterte Russland Krim-halvøya fra Ukraina. Siden da har forholdet mellom de to landa vært elendig.

Mens Ukraina har protestert, har Russland på sin side uttalt at det er innbyggerne på Krim som sjøl har villet bli en del av Russland.

Forholdet mellom landa ble enda dårligere da det samme år brøt ut nok en konflikt. Den handler om de to fylkene øst i Ukraina, Luhansk og Donetsk. Her har over 14.000 mennesker til nå mista livet.

Da den ukrainske fotballpresidenten Andrii Pavelko presenterte den nye drakta på sin Facebook-side søndag, tok han for seg alle konfliktområdene.

Blant annet skriver han at han håper kartet vil gi spillerne styrke og at de vil kjempe for hele Ukraina.

«Og hele Ukraina, fra Sevastopol og Simferopol til Kiev, fra Donetsk og Luhansk til Uzhgorod vil heie på dem i hver eneste kamp,» fortsatte Pavelko.

Mandag gjentok fotballpresidenten at det er en selvfølge at kartet inkluderer Krim, Donetsk og Luhansk.

Vil forby landslagsdrakta

Det er ikke bare kartet som provoserer.

På ryggen av drakta står slagordet «Ære til Ukraina» og på innsiden av drakta er det skrevet «Ære til heltene»

Begge slagordene brukes av det ukrainske militæret som offisielle hilsninger, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Talsperson for den russiske utenriksministeren, Maria Zakharova, mener drakta er et uttrykk for en desperat handling.

Hun sier blant annet at slagordene gir assosiasjoner til opptogene under Nazi-Tyskland, skriver The Guardian.

Også medlem av det russiske parlamentet, Dmitrij Svisjtsjev, reagerer. Han mener det europeiske fotballforbundet, UEFA, må forby drakta. Ifølge han er drakta en politisk provokasjon.

Til det russiske nyhetsbyrået RIA sier Svisjtsjev at å vise et kart over Ukraina som inkluderer russisk territorium, er forbudt.

Hva skjer hvis Russland og Ukraina møter hverandre i EM?

Både Russland og Ukraina er kvalifisert til årets EM.

De to nabolanda skal ikke møte hverandre i innledende kamper. Ingen av Ukrainas kamper er heller satt opp i russiske St. Petersburg, som er én av flere europeiske byer der kampene skal spilles. I sluttspillet skal én av kvartfinalene spilles i St. Petersburg.

Den russiske presidenten sin talsperson Dmitrij Peskov sier til nyhetsbyrået AP at han ikke tror at en kamp mellom de to landa vil føre til økt politisk spenning.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba skrev på Twitter at han liker den nye drakta. Han mener at de som lager oppstyr ikke tåler at det internasjonale samfunnet har anerkjent Ukrainas landegrenser.

Også den amerikanske ambassaden i Ukraina gir uttrykk på Twitter for at drakta er fin.

Russland spiller sin første kamp mot Belgia 12. juni. Dagen etter møter Ukraina Nederland i sin åpningskamp i Amsterdam.