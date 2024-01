I en liten leilighet i sentrum av Kyiv sitter 25 år gamle «Serhii» med hettegenseren godt trukket over hodet.

Han har sagt ja til å bli intervjuet, hvis han kan være anonym.

Å snakke høyt om at han ikke vil gå i krigen, er ikke enkelt i et land som skriker etter nye soldater.

– Jeg er redd for å dø. Jeg kjenner også på frykt ved tanken på å være på frontlinja. Det blir psykisk veldig vanskelig.

Serhii håper i det lengste å ikke bli innkalt. Men han er nervøs og spent på hvordan det nye året kommer til å bli.

Like før jul kom nyheten om at Ukraina i løpet av 2024 kan trenge mellom 450.000 til 500.000 nye soldater.

FALNE: På Maidan plassen i sentrum av Kyiv minnes falne soldater med flagg og bilder. Nå skal Ukraina mobilisere flere unge menn i krigen mot Russland. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

For tre uker siden la den ukrainske regjeringa fram et 72 sider langt lovforslag som skal sikre mobilisering.

Forslaget har ført til stor debatt og kraftig kritikk mot president Zelenskyj sin regjering.

Så kraftig at den sist uke måtte trekke forslaget.

Kan miste lappen

Kritikere mener forslaget var i strid med loven og kunne åpne for korrupsjon.

Men regjeringa mener Ukraina må ty til kraftige tiltak for å sikre at landet klarer å forsvare seg i krigen mot Russland.

I det første forslaget gikk man inn for at de som nekter, skal miste retten til å kjøre bil og ikke få ta opp lån.

Forslaget gikk også ut på at menn med enkelte lette funksjonshemninger, kan bli mobilisert.

– Det var flere ting som var problematisk ved forslaget. Enkelte deler kunne være i strid med grunnloven, sier Oleksij Hontsjarenko.

Han representerer Europeisk Solidaritet, som er et av de største opposisjonspartiene i den ukrainske nasjonalforsamlinga, Verkhovna Rada.

OPPOSISJON: Oleksij Hontsjarenko fra opposisjonspartiet Europeisk Solidaritet mener Zelenskyj sin regjering har gått altfor langt i sitt første lovforslag til hvordan den nye mobiliseringen skal foregå. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Selv om forslaget er sendt tilbake til regjeringa, går det mot store endringer.

Forsvarsminister Rustem Umerov sier at de snart vil presentere et nytt forslag og at det haster å komme i mål.

Blant annet er det bred enighet om at alderen for å bli innkalt vil bli senket fra 27 til 25 år. Til nå har menn under 27 kunnet melde seg frivillig til tjeneste, men ikke bli mobilisert mot sin vilje.

Det betyr at det snart kan bli 25 år gamle Serhiis tur.

– Om det gjør meg urolig? Ja, selvfølgelig. Dette er noe som bekymrer alle, sier han.

Utslitte soldater over 40 år

Ukraina trenger ikke bare flere, men også yngre soldater. I dag er gjennomsnittsalderen ved fronten over 40 år, ifølge den britiske forsvarsministeren.

Mange soldater som meldte seg frivillig etter invasjonen 24. februar 2022, er utslitte.

Et krav fra mange ukrainere har vært at de som ikke orker mer, må få sjansen til å bli dimittert. Det kan nå bli en realitet.

REKRUTTERING: Plakater i sentrum av Kyiv oppfordrer folk til å verve seg. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– I dag er det slik at de som er mobilisert ikke vet når de kan komme hjem. De er soldater på ubestemt tid. Mange har kjempet i snart to år og er utkjørt. De må få avløsning. Det er også riktig overfor familiene deres, sier Hontsjarenko.

Hontsjarenko mener 18 måneder er nok, mens regjeringa foreslår 36.

Rømmer landet

I dag har Ukraina rundt 850.000 soldater. I fjor høst anslo amerikanske kilder at 70.000 var drept og 120.000 skadet siden invasjonen for snart to år siden.

Samtidig har mange tusen menn som ikke vil krige, rømt landet eller fått unntak ved å betale korrupte rekrutteringsoffiserer.

Mens politikerne nå prøver å samle seg om strengere tiltak for å sikre Ukraina nok soldater, klamrer Serhii seg til håpet om at han ikke blir innkalt.

– Jeg forstår at man i en krig må ta vanskelige valg. Hvis det blir nødvendig for landet mitt at jeg drar i krigen, har jeg ingen annen mulighet.