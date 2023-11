– Hva er jeg ment å gjøre? spør Yevgenij på spørsmål fra den britiske nyhetskanalen.

Han er redd for å bli vervet til krigen.

– Ikke alle er en kriger. Du trenger ikke holde hele landet innelåst. Du kan ikke klumpe alle sammen slik de gjorde i Sovjetunionen.

Yevgenij er en av nær 20.000 ukrainske menn som har flyktet landet. Det ifølge BBCs gravegruppe.

Svømmer over grensen

De har kartlagt ulovlige grenseoverganger fra Ukraina i perioden februar 2022 til august 2023. Tallene er innhentet fra nabolandene Polen, Romania, Moldova, Ungarn og Slovakia.

Ytterligere 21.000 menn har forsøkt å flykte. De ble derimot stanset av ukrainske myndigheter, skriver BBC.

Ifølge kanalen svømmer eller går mange over grensen. Antagelsen baseres på rutene i de mislykkede fluktforsøkene.

Stort rekrutteringsbehov

Ukraina har vært i krig i snart to vintre. I likhet med Russland, jobber det ukrainske forsvaret med å styrke forsvaret sitt.

Hva som er status for hæren er ukjent. Ukrainerne har ikke et offisielt tapsstall.

En ukrainsk tjenestemann ser opp mot en drone. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

De utgir heller ikke et offisielt tall på hærens størrelse. Men i september sa forsvarsminister Rustem Umerov at hæren består av flere enn 800.000 soldater.

I sommer anslo amerikanerne at antallet drepte ukrainske soldater var 70.000.

40.000 menn utgjør da en betydelig andel.

Ukraina har hatt flere rekrutteringskampanjer. 1. oktober ble det fremmet et forslag om å også verve kvinner, skriver The New York Times.

Kampen om Dnipro

Søndag skal ukrainske styrker ha lykkes i å jage russiske styrker litt vekk fra elven Dnipro.

– Foreløpig informasjon varierer fra tre til åtte kilometer, avhengig av geografi og landskap på venstre elvebredd.

Det sier forsvarets talsperson Natalia Gumenjuk til ukrainsk fjernsyn.

Kart som viser hvor frontlinja går i Ukraina. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK Kart som viser hvor frontlinja går i Ukraina. Foto: INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK

Dnipro er en viktig frontlinje i Kherson og Zaporizjzja-regionene i Sør-Ukraina.

Kampen om kontrollen over elvens bredder og byen Avdijivka, er den siste territorielle utviklingen i konflikten.

Det skriver blant annet tenketanken ISW.

Ukrainske tjenestemenn går om bord i en båt på bredden av elven Dnipro ved frontlinjen nær Kherson, Ukraina, søndag 15. oktober 2023 Foto: Mstyslav Chernov / AP

Ukraina mener nå de har gjort betydelige fremskritt mot øst.

Slike operasjoner er imidlertid militært utfordrende. Soldater som krysser en elv kan miste muligheten til å få forsterkninger eller gå i retrett.