Det kommer flere motstridende signaler rundt Ukraina-krisen. Presidenten i Ukraina gjør seg klar for krig.

Det skjer bare timer etter at russlands forsvarsminister kom med en beskjed til Russlands president Vladimir Putin som kan tyde på at det går mot nedtrapping.

– Noen av militærøvelsene er ferdig, og noen blir avsluttet straks, skal Sergej Shoigu, Russlands forsvarsminister, fortalt Putin på mandag. Det melder Reuters.

– Steg i riktig retning

Kristian Åtland er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). At militærøvelsene avslutter er et stort steg i riktig retning, sier han.

– At øvelsene kan gå mot slutten er første gang det er et signal fra Russland om en forsiktig nedtrapping av situasjonen. Hvis det er tilfelle, så kan det være en vei ut av krisen i Ukraina, forteller Åtland.

Den siste tiden har Russland sendt over 130.000 soldater i grenseområdene til Ukraina. Mange av soldatene er blitt sendt i påskudd av militærøvelser. Vestlige land har fryktet dette er en opptrapping for en mulig invasjon av Ukraina.

De røde prikkene er permanente russiske militærbaser med kampstyrker. De hvitrøde merkene er nye avdelinger siden mars 2021.

– Det vil være en reversering av styrkeoppbyggingen man har sett i månedsvis. Enhver utvikling som kan indikere en stans i opptrapping er bra. Om man reverserer, så er det enda bedre, forteller forskeren videre.

Kristian Åtland ser tre positive hendelser mandag. Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

– Invasjon på onsdag

Mandag kveld kom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ut med en oppfordring rundt en russisk invasjon.

– Vi får beskjed om at 16. februar blir angrepsdagen. Vi skal gjøre det til en samholdsdag. Avtalen er allerede signert. I kveld skal vi henge opp nasjonalflagg, ta på blågule bånd og vise verden vårt samhold, sa presidenten.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal amerikansk etterretning tyde på at onsdag 16. februar er en dato hvor russerne har planlagt en invasjon. Dette kommer fra en anonym kilde som ikke har fått lov til å uttale seg offentlig.

Russland avviser på sin side påstandene som «galskap». De anklager USA og Nato for å drive «skremselspropaganda».

Hyppig møtevirksomhet

Avslutningen av militærøvelsene skjer samtidig som det foregår en intens møtevirksomhet mellom Russland, Ukraina og vestlige land.

At det fortsatt er samtaler mellom landene er en grunn til optimisme, forteller Åtland til NRK.

Tidligere har Frankrikes president tatt turen til Ukraina og Russland. Mandag var det Tysklands statsminister, Olaf Scholz, sin tur til å reise til Ukraina.

I samtaler med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok de sikte på å avverge en mulig russisk invasjon av Ukraina. Etter møtet i Ukraina skal Scholz reise videre til Moskva.

Et av kravene til Russland har stilt overfor vesten er at Ukraina aldri blir en del av Nato.

Scholz sto fast ved at medlemskapet ikke er en del av de nåværende planene.

– Dette er den utfordringen vi faktisk står overfor. At noe som ikke er et problem i det hele tatt, blir gjort til et problem, sa han etter møtet med den Ukrainske president.

Råder Putin til samtaler

Samme dag som møtene pågikk, og noen militærøvelser skal ha vært avsluttet, meldte Russlands utenriksminister at han ba Putin fortsette med dialog.

Sergej Lavrov råder president Vladimir Putin til å fortsette samtalene med Vesten og sier at det alltid er mulig å komme til enighet.

– Som leder for utenriksdepartementet må jeg si at det er alltid en mulighet til å bli enige, sa Lavrov til Putin ifølge NTB.

Antydninger til nedtrapping

Lavrov ble på møtet bedt om å kommentere samtalene med Vesten og svarte på en måte som kan tyde på at Russland er innstilt på å trappe ned konflikten og få i stand en sikkerhetsavtale med USA og Nato.

– Er det en mulighet for å komme til enighet med våre partnere om sentrale spørsmål, eller er det et forsøk på å trekke oss inn i en endeløs forhandlingsprosess? spurte Putin under møtet.

– Våre muligheter er langt fra uttømt, og samtalene bør absolutt ikke fortsette i det uendelige, men jeg vil foreslå at vi fortsetter med dem, svarte Lavrov til Putin.