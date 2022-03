Ukraina har fått supersonisk våpen fra britene

Britene har allerede levert store mengder våpen til Ukraina. Blant annet panservernvåpenet NLAW. Myndighetene i Storbritannia bekrefter nå at ukrainerne også har fått luftvernmissilet Starstreak.

– Våpnene vi leverer, inkludert NLAW og nå Starstreak, har en klar betydning i Ukraina, sa den britiske utenriksministeren Liz Truss under en orientering til Underhuset.

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace opplyser til avisen Mail on Sunday at de første ukrainske soldatene har fått instruksjon, og at de nå er klare til bruke våpensystemet.

IKKE EN PISTOL: Selv om Starstreak kan transporteres og brukes av én soldat, så er det ikke noe lite våpen ukrainerne nå har fått. Foto: Cameron Eden / RLC

Til Polen

Det britiske forsvarsdepartementet opplyste i forrige uke at en avdeling i Royal Artillery var i ferd med å overføre sine Starstreak-systemer til Polen.

Sjefen for 7. britiske luftforsvarsgruppe, oberst Graham Taylor, fortalte The Times at britiske soldater var i ferd med å bli overført til et ikke navngitt østeuropeisk land for å lære ukrainske soldater hvordan de skulle bruke Starstreak.

RAMMET: Dette er vraket at et russisk angrepsfly av typen SU-25. Russerne flyr dem i lav høyde for angripe mål på bakken. Nå som Starstreak er i Ukraina, har dette blitt farligere. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Ikke som de andre

Versjonen av Starstreak-systemet britene sier ukrainerne har fått er bærbare som kan brukes av én enkelt soldat. Ukrainerne har allerede flere slike såkalte manpads, men Starstreak er annerledes.

– De andre, slik som Stinger-missilet, søker etter stråling som målet avgir. Det betyr at de kan bli avledet med bluss. Starstreak følger laserlys som blir sendt ut av skytteren på bakken. Det gjør det umulig å avlede med slike midler, opplyser førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Ole Jørgen Maaø.

Starstreak er også det klart raskeste av de bærbare luftvernmissilene som brukes i Ukraina. Det kan bevege seg i en hastighet av 4500 kilometer i timen.

HURTIG: Dette er fra en test av Starstreak. 400 meter fra utskytningsstedet når det en hastighet på 4500 kilometer i timen. Foto: UK MIL

Belastning

– Russiske piloter som blir beskutt med Starstreak har på grunn av den høye hastigheten veldig lite tid til å gjøre noe, forteller Maaø.

Fabrikanten, Thales, mener piloter neppe har tid til å reagere i det hele tatt.

– Dette, kombinert med at missilet ikke kan bli avledet, har en sterk innflytelse på det mentale planet til pilotene, skriver Thales.

Maaø legger til at våpenet gir store utfordringer til de russiske luftstridskreftene som opererer i Ukraina.

– Det er helt umulig å vite hvor disse manpads er. De er så små at de kan gjemmes hvor som helst, og være en trussel mot alt som flyr i lav høyde, sier Maaø.

TRE PILER: Etter at de er sluppet fri fra bæremissilet kan de tre pilene gjennomføre meget kraftige manøvre, men er til enhver tid omtrent 80 centimeter unna hverandre. Foto: Thales

Piler

Det som også gjør Starstreak til et spesielt dødelig våpen, er selve konstruksjonen. Systemet har et bæremissil som er så hurtig at det 400 meter fra utskytningsrøret beveger seg i 4500 kilometer i timen.

Når bæremissilet når denne hastigheten, slipper det ut tre eksplosive piler.

– Ved å ha tre piler som svever i formasjon økes sannsynligheten for at målet blir rammet, opplyser Maaø.

Pilene er lagd av grunnstoffet wolfram og kan trenge gjennom selv tykt panserstål. Når de har kommet inn strukturen til luftfartøyet, eksploderer de og kan føre til katastrofale skader.

KREVER TRENING: En britisk soldat øver med en Starstreak-simulator. Skytteren må følge målet i de få sekundene det Foto: Cameron Eden / RLC

Svakheten

– Dersom skytteren ikke greier å følge flyet eller helikopteret med siktet etter utskytning, så vil ikke pilene treffe, forteller Maaø.

Skytteren behøver ikke å ha luftfartøyet i siktet hele tiden. Pilene fortsetter å følge laserlyset som sendes ut, og dersom målet blir fanget opp igjen, vil de treffe.

Systemet krever derfor trente operatører.

– Hvor vanskelig det er å holde et mål i siktet og dermed treffe er jeg usikker på, men så lenge målet ikke manøvrerer for mye, tror jeg ikke det trenger å være veldig vanskelig å lære seg, forteller Maaø

Britiske soldater får øvelse med våpenet gjennom en enkel simulator, så det er mulig disse er med til «Det østeuropeiske landet» der treningen foregår.