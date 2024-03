Bildene fra dagens ukrainske droneangrep mot Rjazan har sjokkert mange russere.

Tilsynelatende uforstyrret flyr ukrainske angrepsdroner over hustakene, før de styrtes inn i det store oljerafneriet. Det ligger i utkanten av storbyen med en halv millioner innbyggere, 200 kilometer sørøst for Moskva.

UKRAINSK DRONE. En av de ukrainske dronene som onsdag angrep det russiske oljeraffineriet i Rjazan. Foto: Reuters

– Skyt, skyt for faen roper en person på en av videoene fra angrepet. Men lite skjer, før vi hører skuddsalver fra håndvåpen som ser ut til å ha liten effekt på dronene.

De svinger rundt, og med stor presisjon treffer de installasjoner på raffineriet.

Det er meldt mange droneangrep og det har blitt delt mange videoer på Telegram fra oljeraffineriet i Rjazan (Russland). Du trenger javascript for å se video. Det er meldt mange droneangrep og det har blitt delt mange videoer på Telegram fra oljeraffineriet i Rjazan (Russland).

Angrep andre dag på rad

Ukraina har også tidligere gjennomført droneangrep langt inn i Russland.

VOLDSOMME BRANNER. Det oppstod flere branner på oljeraffineriet i Rjazan etter det ukrainske angrepet 13. mars. Foto: Reuters

Men ikke i samme målestokk og med samme effektivitet som de to siste dagene.

Tirsdag ble et oljeanlegg i Kstovo i Nizjnij Novgorod nordøst for Moskva angrepet.

Så langt unna selve Ukraina har ikke denne type angrep blitt gjennomført tidligere.

Onsdag ettermiddag skriver nyhetsbyrået at Rosneft, som driver raffineriet, har stengt to av produksjonsenhetene som en følge av det ukrainske angrepet.

Målrettede angrep

– De angriper energianlegg, som er viktige for Russland av to grunner sier forsker: Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI.

– Militæret trenger dem for å fortsette krigen, og de er en veldig viktig inntektskilde for staten sier Godzimirski til NRK.

MÅLRETTET. Forsker Jakub M Godzimirski mener at det er en klar plan bak de siste dager ukrainske angrep inn i Russland. Foto: Nupi

– Ukraina har intensivert bruken av droner fordi de har begrensede ressurser. Det er lite ammunisjon tilgjengelig, mens de produserer mange droner. Så dronene erstatter til dels ammunisjon.

– I tillegg til at de har lengre rekkevidde enn andre våpen sier Godzimirski.

STORE SKADER. Det skal ha blitt betydelige skader på oljeraffineriet i Rjazan etter det ukrainske angrepet. Foto: Reuters

FSB-bygning truffet

Ukraina har også angrepet Belgorod-regionen sør i Russland for andre dag på rad.

Det melder det russiskeonsdag morgen.

Ifølge nyhetsbyrået Tass har den ene dronen har truffet en bygning til den russiske sikkerhetstjenesten FSB, der det skal være mindre skader i form av ødelagte vinduer etter angrepet.

FSB ANGREPET. Dette bildet, som er distribuert av den uavhengige russiske Telegram-kanalen Astra, skal viser røyk etter angrepet på FSB-bygningen i Belgorod. Foto: Telegramkanalen Astra

Belgorod har vært angrepet regelmessig de siste månedene. Senest i februar skal fem menneske ha blitt drept i ukrainske angrep.

– Å angripe en FSB-bygning må forstås som et angrep rettet mot en viktig russisk maktorganisasjon som er direkte involvert i krigen.

– De er ansvarlige for operasjoner rettet mot Putin-regimets motstandere, men også den ukrainske befolkningen i områder okkupert av Russland. FSB-infrastruktur er derfor et berettiget mål sier Jakub M. Godzimirski

Belgorod-regionen ble tidligere i uken også angrepet av russiske frivillige som sloss på ukrainsk side.

Ikke tilfeldig at angrepene kommer nå

Ifølge det russiske forsvaret skal det største angrepet i natt og i dag tidlig ha vært rettet mot militære mål i Voronezj-regionen.

Søndag er det presidentvalg i Russland, der det er ventet at sittende president Vladimir Putin kommer til å bli gjenvalgt med overveldende flertall.

Det var Putin som 24. februar 2022 satte i gang en fullskala militær operasjon, der målet i realiteten var å okkupere Ukraina og innsette et russiskvennlig regime.

Nå to år seinere er dette målet svært langt unna, selv om Russland har okkupert mellom 15 og 20 prosent av ukrainsk territorium.

– Jeg tror ikke det er tilfeldig at angrepene kommer rett før valget sier forsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI Det er en måte å sende et budskap til den russiske befolkningen om at krigen ikke kommer til å ta slutt med det første.

– Det er en måte å påvirke folk i Russland, selv om man ikke skal ha noen forventninger for at det påvirker selve valget.

Svakt russisk luftforsvar?

I løpet av natten ble 65 droner oppdaget og destruert av luftvernsystem i regionen, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Men de skriver samtidig at over Rjazan ble bare en drone skutt ned.

Videoer som nå sirkulerer på sosialmedier viser at minst fire ukrainske droner har angrepet oljeraffineriet i byen.

De tyder på at det russiske luftforsvaret bare har klart å stoppe en liten del av det ukrainske angrepet på denne byen, som ligger flere hundre kilometer fra grensen mot Ukraina.

Den russiske militærbloggeren Fighterbomber, som er kjent en varm støttespiller for den russiske «spesialoperasjonen» mot Ukraina, bekrefter at natten og morgentimenes ukrainske droneangrep til en viss grad har vært en suksess.

Ifølge bloggeren, som en tidligere jagerflyger, så viser det som nå skjer klare svakheter i det russiske luftforsvaret.

Han mener en logisk konsekvens må bli at Russland må utvide militæroperasjonen mot Ukraina slik at det blir umulig for ukrainerne å sende denne type droner inn over Russland.

Også Russland angriper

Også Russland har det siste døgnet gjennomført omfattende angrep mot Ukraina.

Tirsdag kveld ble en boligblokk i byen Kryvyj Rih truffet og fire personer drept, flere titalls, blant dem mange barn, ble skadet.

KRYVYJ RIH. Denne boligblokken i president Volodymyr Zelenskyjs hjem ble sterkt ødelagt i det russiske angrepet. Foto: Reuters

Kryvyj Rih er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Zelenskyj skriver på Telegram at angrepene på sivile mål i Ukraina viser at alle som er sammen med Ukraina i disse tider, er forvarer av liv og rettferdighet.

Byen Myrnohradi Donetsk fylke, ble igjen angrepet. To personer er drept og fem skadet, ifølge guvernør Vadym Filasjkin.

KRAFTIG BOMBE. Det skal ifølge ukrainske myndigheter ha vært en kraftig bombe som traff en boligblokk i byen Myrnohrad i Donetsk. Foto: Reuters

Også Sumy-regionen i nord har vært angrepet og en boligblokk truffet, tre personer er trolig omkommet, men dette er ikke bekreftet, ifølge myndighetene i området.