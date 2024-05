Ukraina forbereder seg på nye angrep

«Ukrainerne holder den sørlige delen av Vovtsjansk, mens vi står i nord».

Dette skriver den russiske militærbloggeren Starsje Eddy på sin Telegram-kanal, med kilder som står nær de russiske militære avdelingene med fellesbetegnelsen «Sever – nord»,

Også den kjente ukrainske militærbloggeren Jurij Butusov bekrefter i store strekk situasjonen på bakken.

De russiske styrkene har hatt framgang, om enn begrenset, og har erobret to større områder som går opp til 9 kilometer inn i Ukraina, langs en sone på 90 kilometer av grensen mot Kharkiv fylke.

BETYDELIG FRAMGANG. Dette kartet, som er utarbeidet for det ukrainske nettstedet Tsensor.net, viser de områdene i Kharkiv som de russiske styrkene har erobret de siste ukene. Byen Vovtsjansk ligger til høyre på bildet. Den sorte linjen er grensen mellom Russland og Ukraina, den røde er fronten i dag. Foto: Tsnesor.net

Ny front lenger vest?

Også britisk etterretning skriver at det ser ut til at det er riktig det som den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier.

Ukraina har klart å stabilisere fronten etter det store russiske bakkeangrepet mot Kharkiv-regionen, som startet 10. mai.

Men samtidig melder blant annet det amerikanske instituttet for studer av krig ISW, trolig med utgangspunkt i vestlig etterretning, at Russland ser ut til å samle nye styrker lenger vest.

Dette sa også den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, da han i helgen besøkte Kharkiv-området.

Dette kan tyde på at de følger opp det som den russiske presidenten Vladimir Putin har gitt ordre om: Skap en såkalt sanitær korridor inne i Ukraina for å stoppe de ukrainske angrepene mot de sørvestlige delene av Russland, særlig mot byen Belgorod.

STYRKEOPPBYGGING: Russland har samlet betydelige styrer i grenseområdene mot de ukrainske fylkene Kharkiv og Sumy. Foto: Reuters

Dødstallet stiger etter angrep på kjøpesenter

Samtidig er tallet på døde etter det russiske angrepet mot et kjøpesenter i Kharkiv lørdag steget til 18, ifølge talsmann for statsadvokaten i Kharkiv fylke Dmitro Tsjubenko.

45 person ble skadet da to russiske styrte bomber traff kjøpesenteret mens det var fullt av kunder lørdag formiddag.

«Bare en gal man som Putin er i stand til drepe og terrorisere mennesker på en så brutal måte» sa Zelenskyj, og understreket at kjøpesenteret nordøst i Kharkiv var et klart sivilt mål.

Det russiske nyhetsbyrået Tass referer til russiske etterretningskilder som hevder at det ukrainske forsvaret brukte kjøpesenteret til lager og til en kommandopost.

DØDSTALLET STIGER: Hjelpearbeider frakter bort døde etter lørdagens angrep på et varehus i Kharkiv. Foto: AFP

Zelenskyj til Spania

Mandag reiser den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj til Spania, et besøk han måtte utsette for to uker siden pga. de russiske angrepene mot Kharkiv-regionen.

Det at Zelenskyj nå igjen reiser utenlandsk, blir tolket som et tegn på at han og den ukrainske ledelsen nå vurderer situasjonen slik at det ikke er fare for et sammenbrudd i nordøst.

Det er ingen tvil om at situasjonen var kritisk de første dagene etter det overraskende russiske angrepet 10. mai.

Sikkerhetsavtale med Norge skal underskrives

Zelenskyj skrev også før helgen at en sikkerhetsavtale med Norge er klar og skal undertegnes ved første mulighet.

Etter det NRK kjenner til kan dette komme til å skje i den aller nærmeste framtid, når nå Zelenskyj igjen reiser til utlandet.

Zelenskyj skal etter planen sammen med den norske statsministeren Jonas Gahr Støre og en rekke andre ledere delta på et fredsmøte for Ukraina i den sveitsiske byen Luzern 15–16. juni.

Russland er ikke invitert til å være med på møte, og det er knyttet stor spenning til om Kina vil bli representert.