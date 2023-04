UD har sendt spesialteam for å hente ut norske borgere fra Sudan

Utenriksdepartementet (UD) har sendt UDs utrykningsenhet til Djibouti.

Teamet består av erfarne diplomater som skal jobbe med å evakuere norske borgere fra Sudan. Det opplyser UD til NRK.

De er i tillegg på plass for å sikre koordinering og samarbeid med andre land. De har god erfaring fra lignende situasjoner, opplyser UD. Blant annet med evakueringsarbeidet i Kabul, Afghanistan for to år siden.

Endre Stiansen, Norges ambassadør til Sudan, ble evakuert sammen med to andre diplomater. Foto: FN-sambandet

Norske diplomater evakuert

Det er registrert rundt 80 norske borgere i Sudan. Dette er først og fremst norsk-sudanere som bor i og rundt hovedstaden Khartoum.

På søndag ble det kjent at de tre norske diplomatene som alle tjenestegjorde i Sudan, ble evakuert.

UD opplyser til NRK at evakuering skjedde i samarbeid med andre land. UD vil ikke si noe om hvilket land det gjelder, eller selve evakuering, utover at det ikke var udramatisk.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Fanget mellom to hærer».

På spørsmålet om hvorfor det var norske diplomater som ble evakuert først, svarer UD at det er flere grunner til det:

Logistisk var det enklest å evakuere de først, i det som ikke var trygg jobb, sier UD.

For at UD skal kunne gi bistand til norske borgere, må sikkerheten til deres ansatte stå i første rekke, skriver de i en e-post til NRK.

– Som arbeidsgiver for medarbeidere i risikoutsatte land som Sudan, er vi forpliktet til å gjøre alt som er mulig for å ivareta sikkerheten for våre kollegaer. At våre medarbeidere er trygge på at vi prioriterer deres sikkerhet høyt, er en forutsetning for at vi ikke skal kunne sende norske diplomater til slike land, skriver Guri Solberg i UD.

Flere land evakuerer

I løpet av helgen har over 1.000 EU-borgere blitt evakuert fra Sudan, ifølge EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Natt til søndag ble amerikanske diplomater evakuert fra den krigsrammede hovedstaden Khartoum.

Like etter startet amerikanerne arbeidet med å hente ut utenlandske diplomater og statsborgere, samtidig som det foregikk kamper rundt dem. Det skriver New York Times.

Avisen skriver at et team bestående av soldater fra Navy Seals evakuerte omkring 90 personer inn i et fly som reise til Djibouti.

Noen timer senere kjørte en FN-kolonne ut av byen. De kjørte til Port Sudan ved Rødehavet. Derfra fløy britiske og franske diplomater ut av landet fra en flyplass utenfor byen.

Andre grupper reiste til El-Gadarif, en liten by nær grensen til Etiopia. Saudi Arabia en båt som evakuerte deres diplomater over Rødehavet, hjem til Saudi Arabia.

Det danske utenriksdepartementet har evakuert 15 danske statsborgere fra Sudan natt til mandag. De vil ankomme Djibouti mandag morgen.

Sverige evakuerte natt til mandag 25 svensker via Djibouti.

388 personer er så langt hentet ut av Sudan i den franske evakueringsoperasjonen, opplyser den franske regjeringen.

Tyskland har så langt evakuert over 300 mennesker fra Sudan, og mandag morgen landet det første flyet i Berlin, med 101 personer om bord.

Fakta om kampene i Sudan Ekspandér faktaboks * 15. april brøt det ut kamper i Sudans hovedstad Khartoum mellom regjeringshæren og den tidligere regjeringsvennlige paramilitære gruppen RSF. * Samme dag bryter det ut kamper i Darfur vest i landet. * Konflikten står mellom landets to øverste militære ledere, begge en del av militærjuntaen som har ledet landet siden kuppet i 2021: Hærsjef og juntaleder Abdel Fattah al-Burhan og RSFs leder Mohamed Hamdan Dagalo, som var Burhans nestkommanderende. * Før kampene brøt ut, pågikk forhandlinger om å innlemme RSF i regjeringshæren. * RFS ble dannet i 2013 og har kjempet på vegne av Sudan i Darfur-regionen. * Titusener av sivile er fanget i kryssilden i Khartoum. Torsdag var nærmere 330 mennesker bekreftet drept og minst 3.200 såret, ifølge WHO. * Opptil 20.000 mennesker har flyktet fra Darfur til Tsjad. Kilder: WHO, AFP