– Dette skulle ikke ha skjedd, og jeg beklager, sier Uber-sjef Dara Khosrowshahi i en uttalelse til Bloomberg.

Ifølge avisen skal selskapet ha betalt hackerne 100.000 dollar for å slette informasjonen de hadde stjålet, og for å holde seg i ro.

Navn, epostadresser og telefonnummer, skal være blant dataene som ble stjålet i angrepet. 600.000 sjåfører i USA sitt navn og førerkortnummer ble også stjålet.

Ifølge selskapet skal ikke kortinformasjon eller GPS-historikk være stjålet.

Over ett år siden

Uber har ikke fortalt om dataangrepet før nå, selv om det skal ha skjedd høsten 2016. På tidspunktet for hendelsen skal selskapet ha forhandlet med amerikanske myndigheter etter påstander om brudd på personvernlovgivningen.

Ifølge Khosrowshahi, som tok over som administrerende direktør i selskapet i august, sier at det en «tredjepartseid skybasert tjeneste» som hackerne skal ha klart å få tilgang til.

Khosrowshahis forgjenger Travis Kalanick, skal ha blitt informert om dataangrepet én måned etter at det skjedde.

– Alarmerende

– Det som er alarmerende her er de ekstreme tiltakene som Uber gjorde for å skjule angrepet, sier en talsperson for statsadvokat i New York Eric Schneiderman tirsdag.

Ifølge Bloomberg skal Uber ha sparket selskapets sikkerhetssjef og flere andre medarbeidere den siste tiden.

Uber har ikke informert om hvordan hackerne overbeviste selskapet om at alle dataene var slettet.