Tyskland vil sjekke asylsøkernes mobiler og PC'er

Ifølge det tyske innenriksdepartementet burde over halvparten av de 280 000 asylsøknadene som ble levert inn i 2016, vært undersøkt nærmere for å sjekke søkernes identitet.

Til nå har man brukt språkeksperter for å forsøke å finne ut av hvor søkeren egentlig kommer fra, men dette har ikke vært nok.

Nå ønsker regjeringen å gi migrasjonsmyndighetene lovhjemmel til å sjekke asylsøkernes mobiltelefoner og pc-er i tillegg, dersom de er i tvil om identiteten til søkeren.

Politisk signal

I tillegg til at den nye loven skal gjøre migrasjonsdirektoratets arbeid enklere, sender den tyske regjeringen også et politisk signal inn i valgåret 2017 ved å vise at de slår hardt ned på dem som misbruker asylinstituttet

For Merkel er det viktig å vise kritikerne at hun ikke er så liberal i asylpolitikken som det de skal ha det til.

I tillegg til dette har regjeringen også i det siste lagt til rette for at de som har fått avslag på asylsøknaden, skal sendes raskere ut av landet.

Akkurat nå gjelder dette 213 000 mennesker som har fått avslag på asylsøknaden sin i Tyskland.

Reaksjoner

Tyskerne er over gjennomsnittet opptatt av å beskytte personvernet og privatsfæren. Mye av det henger sammen med hvordan overvåkningen ble misbrukt både av Gestapo under nazismen og senere av Stasi under kommunisttida.

Av den grunn er det mange som reagerer sterkt, når dette lovforslaget nå har blitt kjent.

​Menneskerettighetsorganisasjonen Pro Asyl mener man med dette går altfor langt.

Opposisjonspartiet Die Linke sier dette bare er en moderne måte å gjøre det man gjorde tidligere, ved at alle dagbøker og brev ble åpnet av myndighetene.

Lovforslaget som er skrevet av innenriksdepartementet og justisdepartementet, er likevel ventet å bli vedtatt i løpet av noen uker.

Når det skjer, vil migrasjonsdirektoratet i praksis være i stand til å sjekke 2400 datamateriale per dag.