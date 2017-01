Tyskland legaliserer medisinsk cannabis

Den tyske helseministeren Hermann Gröhe. Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp

Det er mennesker som er kronisk syke som kan få marihuana som medisin, skriver Reuters.

Blant sykdommene og symptomene som kan gi rett til å få cannabisbehandling er multippel sklerose, kroniske smerter, mangel på appetitt og kvalme.

Loven skal bare gjelde i veldig begrensede eksepsjonelle tilfeller og pasientene vil ikke få lov til selv å dyrke cannabis, slik tilfellet er i enkelte amerikanske delstater.

– De som er alvorlig syke trenger den best mulige behandlingen. Det inkluderer penger fra helseforsikring til å betale for cannabis for dem som er alvorlig syke og ikke kan behandles effektivt på noen annen måte, sier helseminister Hermann Gröhe.

Statlige cannabis-gårder

En talskvinne for helsedepartementet sier at cannabis bare vil bli brukt som siste utvei i tilfeller der ingen annen behandling har virket.

Talskvinnen sier at loven sannsynligvis vil tre i kraft i mars.

Det vil bli opprettet cannabis gårder under statlig oppsyn i Tyskland, men i første omgang vil tyskerne importere cannabis fra andre produsentland.

Cannabis-planter ved et senter for dyrking av medisinsk marihuana i den amerikanske delstaten Illinois. Nå skal Tysklands også opprette egne cannabisgårder under statlig oppsyn. Foto: Seth Perlman / AP

Slutter seg til Italia og Tsjekkia

Med vedtaket slutter Tyskland seg til andre europeiske land som enten tillater cannabis for medisinsk bruk eller har avkriminalisert bruken,

Italia og Tsjekkia har legalisert cannabis for medisinsk bruk, mens Østerrike, Storbritannia, Kroatia, Finland, Frankrike, Makedonia, Nederland, Portugal, Romania, Slovenia og Spania alle har avkriminalisert i forskjellige former, skriver AFP.

Les også: Italienske militære skal dyrke marihuana

Også i en rekke amerikanske delstater er medisinsk bruk av cannabis tillatt, mens noen helt har legalisert bruken.