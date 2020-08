Tyskland inviterer tusener til popkonsert for å forske på koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Store arrangementer innendørs som konserter og sport har vært blant koronapandemiens ofre.

Nå vil tyske forskere se på hvordan folk oppfører seg under en konsert.

Målet er å bruke kunnskapen til å gjøre det mulig for folk å gå på arrangementer igjen.

Det er universitetet i Halle som står bak prosjektet som har fått navnet Restart 19. De har publisert en invitasjon på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bare friske deltagere

Arrangørene håper at 4000 mennesker skal melde seg på konserten. Alle må ha testet negativt for koronaviruset for å være med.

Bare friske personer mellom 18 og 50 år får delta. Alle må svare på en serie spørsmål om helsen på et spørreskjema når de melder seg på.

Det får blant annet spørsmål om diabetes, graviditet og overvekt.

Så langt har i underkant av 1500 personer meldt seg på, skriver DR.

Selvlysende håndsprit

Under konserten vil alle i publikum få små mikrochips som sporer hvordan de beveger seg.

Det skal gi forskerne mulighet til å se hvordan folk beveger seg mellom hverandre og særlig hvor nær de er andre mennesker.

– Vi kommer til å måle kontakten mellom deltagerne innenfor en radius på 30 meter hvert femte sekund i løpet av hele dagen. Det sier prosjektleder Stefan Moritz til Deutsche Welle.

Ved hjelp av dataene vil forskerne lage matematiske modeller som kan regne ut risikoen for smittespredning.

Publikum vil også måtte bruke håndsprit som er tilsatt et selvlysende stoff.

Det skal vise hvilke overflater som folk berører. På den måten håper forskerne å få en ide om hvordan viruset sprer seg.

Tre scenarioer

Tim Bendzko under jazzdagene i Leverkusen i 2017. Foto: Andreas Lawen [Fotandi] / Andreas Lawen [Fotandi]

Prosjektet skal vare en hel dag og deltagerne skal gjennom tre scenarioer.

Først skal de ha et scenario der ingen holder særlig avstand til hverandre. Så kommer et slags mellomscenario før det avsluttes med et scenario der alle sitter på tribunen med 1,5 meters avstand.

I Tyskland er konserter med over 1000 deltagere forbudt frem til slutten av august. Målet med prosjektet er å finne en ramme for hvordan man kan åpne for større konserter og sportsarrangementer etter 30. september uten å risikere at koronaviruset sprer seg.

Den tyske popartisten Tim Bendzko er mannen som står for selve konserten. Hans jobb er å «gjøre publikums oppførsel så nær virkeligheten som mulig» sier forskerne bak eksperimentet.

Se «Wenn Worte meine Sprache wären», en av Tim Bendzkos største hits.