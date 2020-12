– Vilkårene for journalister i Tyrkia blir verre for hver dag. Denne dommen viser hvor brutale de er, sier Dündar til nyhetsbyrået AP.

Selv var han ikke til stede da dommen ble forkynt i Istanbul onsdag. Den tidligere sjefredaktøren for avisa Cumhuriyet flyktet til Tyskland i 2016. Han bor nå i eksil der.

President Recep Tayyip Erdogan. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Heller ikke Dündars advokater var til stede under rettssaken. De sier i en uttalelse at de ikke ville legitimere en politisk dom,

– Denne avgjørelsen ble tatt av president Recep Tayyip Erdogan selv. Rettssystemet i Tyrkia er bundet til regjeringen, sier Dündar.

Krever Dündar utlevert

– Denne dommen er ikke i strid med ytringsfriheten, skriver Fahrettin Altun i en pressemelding. Han er kommunikasjonsdirektøren til Tyrkias president.

Altun krever at Dundar pågripes i Tyskland og returneres til Tyrkia. Det blir avvist av tyske myndigheter, ifølge Reuters

Can Dündar sammen med medarbeidere i avisa Cumhuriyet etter at han ble løslatt fra varetekt i 2016 og før han dro i eksil til Tyskland. Foto: OZAN KOSE / AFP

Tyrkia har slått hardt ned på opposisjonelle etter det mislykkede kuppet mot Erdogan i 2016.

Mange av tilhengerne til den opposisjonelle predikanten Fethullah Gülen er blitt arrestert og dømt for å ha vært involvert i kuppet. Gülen selv bor i eksil i USA,

Amnesty mener menneskerettighetene i landet er i fare.

Fotografier av militære kjøretøyer

Også Dündar ble knyttet til Gülens nettverk under rettssaken. Det skjedde selv om han aldri har vært medlem av gruppen.

Det var tilstrekkelig at han var sjefredaktør i avisa Cumhuriyet. Avisa formidlet nemlig det retten mente var artikler som skapte et positivt inntrykk av Gülens nettverk.

Dündar ble også dømt for å ha trykket fotografier av tyrkiske militære kjøretøyer som var på vei inn i Syria med våpen. De som stod bak våpentransporten var ifølge avisa tyrkisk etterretningstjeneste.

Can Dündar har fått utallige trusler rettet mot seg. I mai 2016 klarte hans kone Dilek og en advokat å overmanne en attentatmann og de forhindret dermed at Dündar ble skutt. Foto: Can Erok / Ap

Dommen erklærte dette som en «avsløring av statshemmeligheter». Det skriver den engelskspråklige utgaven av den tyrkiske avisa Hürriyet

Erdogan har sagt at de militære kjøretøyene fraktet nødhjelp til den turkmenske minoriteten i Syria. Presidenten varslet at Dündar skulle betale en «høy pris» for å ha trykket bildene.

Ut mot menneskerettighetsdomstol

Samme dag som dommen mot Dündar ble kunngjort, gikk president Erdogan til hardt angrep på Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Demonstranter holder opp et bilde av den fengslede tyrkiske opposisjonspolitikeren Selahattin Demirtas Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

På et partimøte onsdag sa Erdogan at domstolen støtter terrorister fordi den krever øyeblikkelig løslatelse av den kurdiske parlamentarikeren Selahattin Demirtas.

Han var med i ledelsen av det nest største opposisjonspartiet HDP før han ble arrestert i 2016. Demirtas risikerer 142 år i fengsel. Han er anklaget for terrorisme og kontakt med det forbudte Kurdiske arbeiderpartiet, PKK.

Demirtas avviser alle anklager.