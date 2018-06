Selahattin Demirtaş er presidentkandidaten til det prokurdiske partiet HDP.

– Han er energisk og ved godt mot, forteller advokaten Bayram Aslan.

En knapp uke før valget er det fortsatt flere utfordrere til sittende president Recep Erdogan, som har fått uventet konkurranse.

En av utfordrerne sitter altså på en fengselscelle. Hver dag besøker Demirtaş' advokat klienten sin i fengselet. Denne gangen sender NRK med ham noen spørsmål.

Tyrkias SV

HDP jobber spesielt for kurdernes rettigheter, men også for andre minoriteter. Partiet er opptatt av bedre kår for lesbiske og homofile, og også av kvinnesak.

– HDP er et parti for kvinner, understreker Ercan Demir.

NRK treffer ham i HDPs valgbod i Kadikøy i Istanbul. Mange undertegner oppropet om å få satt Demirtaş fri så han kan drive valgkamp.

VALGKAMP: Ercan Demir (HDP) håper mange vil stemme taktisk for å få HDP over sperregrensen på 10 prosent. Det vil styrke opposisjonen, mener han. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Demirtaş er blitt et symbol for folk som vil kjempe mot fascismen og undertrykkelsen, tror Demir.

Folkevalgte i fengsel

Presidentkandidaten er ikke den eneste fra HDP som sitter bak lås og slå.

Det prokurdiske partiet ble hardt rammet da president Erdogan innførte unntakstilstand etter kuppforsøket i 2016.

Erdogan mener HDP har for tette bånd til Det kurdiske Arbeiderpartiet, PKK, som står på terrorlisten til Tyrkia, EU og USA.

Erdogan omtaler Demirtaş som terrorist, noe Demirtaş tar sterkt avstand fra.

Under valgene i 2016 kom HDP godt over sperregrensen på 10 prosent. Det førte til at Erdogans parti AKP mistet flertallet i nasjonalforsamlingen. Etter det mistet HDPs folkevalgte sin immunitet.

Nå sitter mer enn 60 parlamentarikere og ordførere fra HDP i fengsel.

TI MINUTTER I UKEN: De innsatte i Edirne høyrisiko fengsel får ringe til familien bare ti minutter en gang hver uke. Regelen gjelder også for presidentkandidater. Foto: AP

Demirtaş er tiltalt for å bedrive «terrorpropaganda» gjennom sine politiske taler og risikerer 142 år bak murene. Men ingen dato er satt for rettssaken.

Politisk gissel

Vi kjører med advokat Bayram Aslan på landeveien mot fengselet i Edirne, ikke langt fra grensen til Hellas. Ingen journalister får bli med inn. Vi venter utenfor.

Etter en times tid kommer advokaten tilbake med svar:

– Han sier «Hei» og hilste til det norske folk av hele sitt hjerte.

ADVOKATEN: Bayram Aslan er Demirtaş' advokat. De to studerte jus sammen og Aslan var senere politisk rådgiver for HDP-lederen. Her leser han svarene fra Demirtas til NRK. Foto: Gökçe Sungur / NRK

På NRKs spørsmål om hvordan han kan drive valgkamp nå, formidler advokaten dette svaret fra Demirtaş:

– Jeg kan bare støtte kampanjen herfra, jeg får ikke gjort stort. Men jeg ser at folk er dynamiske og entusiastiske og at det går bra.

MED SOM PAPPFIGUR: Demirtaş kan ikke være med selv, men er likevel svært synlig i valgkampen som pappfigur. Mange ville ta bilde sammen med papp-kandidaten. Foto: NRK

På spørsmål om han tror han blir løslatt etter valget, svarer han optimistisk, ifølge advokaten:

– Vi stoler på folket vårt. Vi tror at AKP-regjeringen vil tape valget. Da tror vi at politiske gisler som meg vil bli satt fri, sakte, men sikkert. Jeg er ingen fange, men jeg blir holdt som gissel.

Mye humor

Selahattin Demirtaş er kjent for sin humor. Da det ble klart at presidentkandidatene måtte sikre seg 50 prosent + 1 stemme for å vinne, sa han: Om alle kvinnene stemmer på meg, trenger jeg bare en ekstra stemme. Det løser jeg ved å stemme på meg selv.

RINGER KONA: Başak Demirtaş snakker med mannen på mobil. Han holder en politisk tale de minuttene han får love til å ringe ut. Hun delte budskapet hans på Twitter. Foto: AP

Han tvitrer via advokatene sine. Da noen spurte om han hadde mobil på cella, svarte han at han «tvitrer fra vannkokeren sin».

Nylig tegnet to unge menn en vannkoker på en vegg i Istanbul. De ble begge arrestert for å drive «terrorpropaganda».

– Jeg forsøker å få budskapet via min advokat. Men tenkt hva jeg kunne ha utrettet om jeg hadde hatt en mobil i stedet for en vannkoker, sa han til tyske ZDF sist uke.