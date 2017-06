Tyrkia: Fjerner evolusjonsteorien fra pensum

– Vi anser teorien som kontroversiell og vanskelig å forstå, uttaler utdanningsmyndighetene til nyhetsbyrået Reuters.

Det er tyrkias president Tayyip Erdogan og partiet AK, som har islamistiske røtter, som nå tar Tyrkia i en mer nasjonalistisk retning. Charles Darwins evolusjonslære fjernes nå fra skolepensumet i landet.

– Denne endring kom ikke helt uventet, mener Morten Myksvoll, redaktør nettavisen tyrkiskpolitikk.no. Foto: Privat

– Denne endring kom ikke helt uventet med tanke på den nasjonalistiske retningen Edrogan har tatt landet de siste årene, sier Morten Myksvoll, redaktør nettavisen tyrkiskpolitikk.no

Et kapittel med tittelen "Begynnelsen av liv og evolusjon" vil bli slettet fra lærebøkene i biologi som brukes i skolen.

– Materialet vil kun være tilgjengelig for studenter som går på universitetet fra de er 18-19 år gamle, forteller Alparslan Durmus, leder av styret for nasjonal utdanning ifølge Reuters.

Et angrep på den sekulære staten

Myksvoll mener at opposisjonen nå vil kritisere regimet, og omtale dette som et angrep på den sekulære staten i Tyrkia.

– Det gjør de hver gang det skjer noen endringer som kan være religiøst motiverte. Mange i befolkningen vil nok også være imot dette. Det er jo en reel bekymring at skolesystemet skal bli dårligere, sier Myksvoll

Tyrkiske skolebarn i Istanbul, bildet er fra 2008. Foto: Osman Orsal / Reuters

Han mener derimot at Tyrkia ikke går imot en islamistisk retning, selv om dette er et eksempel på at Edrogan gir islam en større plass i skoleverket.

– Så langt er det lite tegn til islamisering av staten. Fjerning av evolusjonsteorien har vi jo også sett i enkelte kristne konservative skoledistrikt i USA, påpeker Myksvoll.