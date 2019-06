TV-debattene som kan krone eller knuse presidentkandidater

Forhåndsfavoritten Jeb Bush fra Florida ble helt satt ut da Donald Trump i august 2015 begynte å omtale ham som «low energy Jeb», lavenergi-Jeb. Det skjedde blant annet under TV-debattene mellom de republikanske presidentkandidatene.

Selvironi og forsøk på motangrep nyttet ikke. Fra da av gikk det bare nedover på målingene for Bush, og primærvalgene bekreftet nederlaget.

Donald Trump og Jeb Bush snakker i munnen på hverandre under den andre republikanske debatten, 16. september 2015. Foto: Mark J. Terrill / Ap

20 av demokratenes 24 presidentkandidater er kvalifisert til å delta i de første debattene natt til torsdag og natt til fredag, norsk tid. Det blir 10 i hver av rundene, og trolig har alle trukket sine lærdommer ved å studere tidligere debatter. Her er noen av dem.

Unngå ødeleggende «øyeblikk»

Flere tidligere presidentkandidater blir først og fremst husket for sine selvforskyldte, negative «øyeblikk».

Rick Perry kikker i notatene på leting etter navnet på det tredje departementet han ville fjerne. Fra debatten 9.11. 2011 i Auburn Hills, Michigan. Foto: Paul Sancya / Ap

Daværende guvernør Rick Perry sa han ville redusere det føderale budsjettunderskuddet ved å skrote tre departementer. Da han ble spurt om hvilke, klarte han bare å nevne to.

Episoden ble etterpå beskrevet som «dødsstøtet» for hans presidentambisjoner.

I forbindelse med en debatt mellom republikanske presidentkandidater i februar 2016 uttalte Marco Rubio at Trump hadde «små hender i forhold til høyden».

– Og du vet hva folk sier om fyrer med små hender, la han til med et åpenbart hint til Trumps kjønnsorgan.

Det hjalp ikke at utsagnet var et svar på Trumps nedsettende «little Rubio».

Rubio tapte bøllekonkurransen med Trump, og sa siden at han angret bittert på at han forsøkte å være en annen enn den han er.

Overse personangrep, om mulig

Den eneste kvinnen blant de republikanske kandidatene i 2016 var Carly Fiorina. I et intervjuet med bladet Rolling Stone hadde Trump i forkant av den andre TV-debatten uttalt «Se på det ansiktet. Vil noen stemme på det?».

Her er Carly Fiorina på offensiven. I den andre republikanske debatten 16. september 2015 valgte hun å angripe Trump fora hans mange konkurser. Hun kommenterte knapt Trumps uttalelse om hennes utseende. Foto: Mark J. Terrill / Ap

Da Fiorina ble spurt om uttalelsen i debatten, svarte hun bare helt tørt at «jeg tror alle kvinner hørte tydelig hva herr Trump sa».

Trump kom på defensiven og sa at hun har et vakkert ansikt og er en vakker kvinne. Det slaget vant Fiorina.

Hun ble belønnet med et hopp på over åtte prosentpoeng på meningsmålingene. Plutselig visste også alle politisk interesserte i landet hvem denne ganske ukjente forretningskvinnen var.

Ha et enkelt, forståelig budskap

Den selverklærte demokratiske sosialisten Bernie Sanders overrasket det politiske USA med å få vel 43 prosent av stemmene i primærvalgene.

I samtlige debatter holdt han fast på sitt hovedbudskap, som skattefinansiert helsevesen, «Medicare for all», fjerning av skolepenger på college og økte skatter for USAs mest velstående, både privatpersoner og selskaper.

Sanders tapte nominasjonskampen, men lyktes i å presse Hillary Clinton mot venstre. Det demokratiske partiet er nå langt mer fokusert på ulikhet enn det var før valget i 2016.

Bernie Sanders forsøker nok en gang å bli nominert som demokratenes presidentkandidat. Her utenfor Kongressen mandag 24. juni. Han møter bl.a. Joe Biden i debatten natt til fredag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Snakk med journalistene etterpå

Det er stappfullt med journalister til stede i forbindelse med TV-debattene. Trump utmerket seg ved at han selv som regel gikk ut i presserommet for å snakke med dem når lampene i studio var slukket.

På den måten fikk han enda en anledning til å være i fokus og til å påvirke det som ble skrevet og sendt umiddelbart etterpå. Det vanlige er at de ledende kandidatene sendte sine kommunikasjonssjefer ut til pressen.

Men da de andre så hva Trump gjorde, var det flere som gjorde som ham.

Ingen kan kopiere Trump

Donald Trumps seier er også et eksempel på hvor viktig det er å ha et enkelt budskap. Med «Make America Great Again» klarte han å ta ledelsen i debattene fra starten i august 2015, og han nådde fram til hvite velgere som følte seg satt på sidelinjen av den liberale politiske eliten.

De røde capsene med "Make America Great Again" ble det visuelle varemerket for Trumps valgkamp i 2015 og 2016. De brukes fortsatt, som på et folkemøte med presidenten i Montoursville, Pennsylvania 20. mai i år. Foto: Drew Angerer / AFP

Hans bøllete framferd, med kontinuerlige personangrep rettet både mot meddebattanter og debattledere, bidro til at han fikk nesten all oppmerksomheten i dagene etter debattene.

Han vant nesten alltid showet, selv om han tapte en del runder i debattene.

Men trolig er det ingen av demokratenes kandidater som kan eller vil forsøke å kopiere Trumps råskap.

De må markere seg med mer normale, politiske utspill og evne til å svare når de blir utfordret. Mange står såpass nær hverandre politisk at det kan bli en utfordring.

Biden i sentrum

Tidligere visepresident Joe Biden har et forsprang på 15 prosentpoeng foran senator Bernie Sanders på meningsmålingene. Deretter følger senator Elizabeth Warren.

Joe Biden snakker mest om Donald Trump når han er ut for å møte velgere. Foto: John Bazemore / AP

Ingen av dem er ungfoler, men det er Biden som har mest å tape, og det er ham de andre kandidatene må utfordre. Spørsmålet er hvor langt de vil gå.

Vil noen av dem for eksempel presse ham på at han samarbeidet med politikere som støtte rasemessig segregering for å få gjennom loven som åpnet for massearrestasjon for selv små narkotikaforseelser?

Loven fra 1994 førte til at antall unge, afroamerikanske menn i fengsel eksploderte.

Senator Kamala Harris tar mål av seg til å bli den første kvinnelige, svarte presidenten i USA. Hun kan tenkes å utfordre Biden i debatten natt til fredag.

Hender velgerne skifter mening

Så hva har disse fjernsynsdebattene å si for støtten til de respektive kandidatene?

Nettstedet 538 har sett på hva forskningen sier, og svaret er at det hender velgerne skifter mening.

Men det skjer særlig i starten av nominasjonsvalgkampen, da flere av kandidatene er relativt lite kjent. Forskerne mener også at debattene betyr mer i primærvalgene enn i innspurten, da kandidater fra to forskjellige partier kjemper mot hverandre.

Når velgere skal velge blant flere fra samme parti, blir det mer et spørsmål om hvem du liker best, og da kan andre ting enn ren politikk spille inn.

Forskningen tyder også på at det betyr noe om mediene er samstemte med hensyn til vinnere og tapere av debatten.

Warren eller Harris foran Biden?

Dersom for eksempel Elizabeth Warren eller Kamala Harris blir erklært av mange medier som «vinner» av debattene foran Joe Biden, vil det bli oppfattet som et kraftig signal om han ikke kan ta seieren for gitt.

Det er den slags som kan bli begynnelsen på en overraskende, negativ spiral.

Senator Elizabeth Warren er en skarp og kunnskapsrik politiker som politisk sett konkurrerer med Bernie Sanders på venstresiden i Det demokratiske partiet. Her fra et folkemøte i Miami tirsdag 25. juni. Foto: RHONA WISE / AFP

Det er kanskje ikke så sannsynlig at det skjer, men samtidig er det sånt som gjør debattene så spennende at en god del nordmenn ofrer nattesøvnen.