Tusenvis av kalkuner døde av fugleinfluensa

Smitten er oppdaget i Lubartow-regionen i det østlige Polen. Dette er et område som er svært viktig for polsk fjærkreproduksjon. Flere store gårdsanlegg ligger der.

Gårdene der det er oppdaget smitte ligger noen kilometer fra grenseområdene mot Hviterussland og Ukraina.

– På gårdene der smitten er påvist er en del fugler allerede døde. Resten vil bli gasset i hjel, og de døde fuglene vil bli fjernet og destruert.

Det forteller Lech Sprawka, guvernør i Lubelskie-regionen.

Det er frykt for at smitten vil spre seg. Et nytt og omfattende utbrudd av fugleinfluensa kan ramme flere europeiske land.

Polen er blant Europas største fjærkreprodusenter og står for 17 prosent av den totale produksjonen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Vil slakte ytterligere 40.000

Politiet har sperret av et større område rundt gårdene som er rammet. Det er kun beboere som får slippe inn.

Polske myndigheter vil slakte ytterligere 40.000 fjærkre ved gårdene. Det håper de kan bidra til at situasjonen kommer under kontroll.

25.000 er kalkuner allerede døde. Det er påvist at kalkunene er smittet av det dødelige H5N8-viruset.

Det settes inn store ressurser for å stanse utbrudd av fugleinfluensa. Dette bildet er tatt i Hongkong, 7. juni 2016. Foto: Bobby Yip / Reuters

Ifølge Folkehelseinstituttet her i Norge er det svært lav risiko for at mennesker kan bli smittet av H5N8-viruset.

De tre gårdene som er rammet har til sammen nærmere 350.000 fjærkre. De befinner seg innenfor en radius av noen få kilometer.